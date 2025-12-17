Inovația care poate schimba viitorul energiei verzi: proiectul DFG Energy Solutions, creat de studenții români din campania „100 de tineri pentru Dezvoltarea României”

Datorită impactului și potențialului demonstrat, cei trei studenți au fost înscriși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - un program dedicat tinerilor care contribuie, prin performanță și inovație, la viitorul țării.

Daniel Flutur și Gabriel Ciuciudău sunt masteranzi la programul Sisteme Moderne pentru Conducerea Proceselor Energetice, iar Florin Baciu urmează masteratul în Securitate Cibernetică - o combinație de competențe care a permis dezvoltarea unui proiect interdisciplinar, adaptat realităților actuale ale tranziției energetice. Proiectul DFG Energy Solutions a luat naștere încă din primul an de masterat, atunci când cei trei studenți au observat o vulnerabilitate majoră a pieței: lipsa unor sisteme performante care să poată monitoriza în timp real starea panourilor fotovoltaice și să anticipeze atât producția de energie, cât și degradarea acestora. Soluția propusă este una clară și ușor de înțeles:

amplasarea unui set de senzori direct pe panourile fotovoltaice, care colectează date esențiale despre funcționarea acestora. Pe baza acestor date, sistemul poate: estima durata de viață rămasă a fiecărui panou, detecta rapid scăderile de randament cauzate de defecte și, într-o etapă avansată, folosi inteligența artificială pentru a prezice cantitatea de energie electrică ce va fi produsă în zilele următoare.

În prezent, majoritatea sistemelor fotovoltaice se bazează pe monitorizări generale, la nivel de invertor sau parc, care nu identifică din timp problemele individuale ale panourilor. Defecțiunile sunt descoperite târziu, de multe ori abia după pierderi semnificative sau incidente grave. Soluția DFG Energy Solutions schimbă această paradigmă: crește semnificativ siguranța sistemelor fotovoltaice, prevenind situații critice, inclusiv riscuri de incendiu, așa cum s-a întâmplat în cazul unor clădiri industriale de mari dimensiuni din SUA; reduce pierderile de energie, prin identificarea rapidă a panourilor cu performanțe scăzute; oferă o predicție mult mai precisă a energiei livrate în rețea, un aspect esențial pentru stabilitatea sistemului energetic național.

La scară largă, această tehnologie poate deveni un instrument-cheie pentru operatorii de parcuri fotovoltaice, dar este la fel de utilă și pentru utilizatorii casnici, care pot ști exact când un panou începe să își piardă eficiența. Statistic, panourile fotovoltaice își pot pierde între 0,5% și 1% din randament anual, iar defectele locale pot genera pierderi mult mai mari dacă nu sunt identificate la timp. În plus, integrarea energiei solare în rețelele naționale este limitată adesea de lipsa unor prognoze precise de producție. Prin combinarea senzorilor inteligenți cu modelele de predicție bazate pe AI, proiectul DFG Energy Solutions promite: costuri mai mici de mentenanță, creșterea duratei de exploatare a panourilor, o integrare mai eficientă a energiei regenerabile în sistemele naționale.

Valoarea acestei inovații a fost deja confirmată prin rezultate remarcabile: Locul I la nivel internațional - Inova-Youth Zagreb, competiție care reunește unele dintre cele mai inovatoare proiecte din domeniul energiei și tehnologiei.

DFG Energy Solutions nu este doar un proiect universitar de succes, ci un exemplu clar despre cum inteligența, cercetarea aplicată și viziunea tinerilor pot genera soluții reale pentru provocările energetice ale României și ale lumii.