România, printre ultimele locuri în UE la educație: Aproape jumătate dintre elevi sunt analfabeți funcționali

Acesta precizează că ratele de înscriere în învățământul preșcolar, primar și secundar mai scăzute în România decât media țărilor din OCDE, dar și că elevii din România obțin rezultate mai slabe la învățătură decât elevii din UE.

„Ratele de înscriere în învățământul preșcolar, primar și secundar sunt cu toate semnificativ mai scăzute în România decât media țărilor din OCDE. De asemenea, conform studiului PISA, programul OCDE de evaluare internațională a elevilor. Elevii din România obțin rezultate mai slabe la matematică, citire și științe decât media țărilor din OCDE”, a declarat Mathias Cormann.

Secretarul general al OCDE a precizat că investițiile în educație și dezvoltarea competențelor de înaltă calitate vor fi esențiale.

„O mai bună pregătire a cadrelor didactice, programe de învățământ modernizate, cu un accent mai puternic pe competențele digitale, precum și modernizarea infrastructurii școlare ar contribui la îmbunătățirea rezultatelor învățării”, a declarat Cormann.

Reprezentantul OCDE a propus o serie de reforme, cu prilejul evenimentului de inaugurare al ultimului studiu economic pentru România realizat de OCDE. Inițiativa are scopul de a îmbunătăți politicile publice actuale, pentru a crea o economie mai prosperă, a îmbunătăți calitatea forței de muncă, dar și a vieții cetățenilor.

Mathias Cormann a mai precizat că este nevoie de investiții într-o îngrijire mai bună a copiilor, în speranța de a le motiva pe mame să se întoarcă mai repede în câmpul muncii, dar și stimularea tinerilor, pentru a fi mai motivați să intre pe piața muncii.

(sursa: Mediafax)