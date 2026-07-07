Părintele care a transformat un seminar teologic în „Școală Europeană”: Marius Cristian Dima, finalist în campania „Liga Profesorilor Excepționali”

Marius Cristian Dima, profesor de limbi moderne și director al Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, a reușit să schimbe din temelii percepția asupra învățământului vocațional religios, deschizând porțile școlii către standardele educaționale internaționale. Pentru efortul său asiduu de a remodela sistemul de predare și de a oferi tinerilor oportunități reale de dezvoltare, dascălul a fost selectat în finala campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”. Prin această inițiativă, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în prim-plan profesioniștii care modernizează școala românească prin dăruire, viziune de ansamblu și un management performant.

Fost șef de promoție al seminarului buzoian, Marius Cristian Dima a revenit la catedră cu o dublă specializare, absolvind cu succes atât Facultatea de Teologie, cât și Facultatea de Limbi Străine. La orele sale de engleză și franceză, el a înlocuit predarea rigidă cu metode moderne de educație nonformală, integrând teatrul forum, muzica și dezbaterile tematice. Pentru a-și apropia elevii de realitățile globale și de modul în care funcționează instituțiile moderne, a înființat un cerc de traducători unde tinerii analizează documente oficiale europene și se pregătesc intens pentru concursurile Comisiei Europene. Sub coordonarea sa directă, prin gestionarea a zeci de proiecte Erasmus Plus și eTwinning, instituția a obținut o recunoaștere istorică, devenind primul seminar teologic din România distins de Guvern cu titlul de „Școală Europeană”.

De la preluarea funcției de director în anul 2023, impactul muncii sale s-a extins vizibil la nivelul întregii comunități locale. Printr-o administrare eficientă, a creat într-un timp record cicluri de învățământ preșcolar și primar în alternativa educațională Step by Step, redefinind și extinzând complet oferta școlii. În paralel, s-a asigurat că instituția beneficiază de resursă umană la cele mai înalte standarde, atrăgând la catedră tineri profesori cu studii doctorale finalizate la universități de top din lume.

Această viziune managerială ancorată în performanță este dublată de o puternică implicare socială, profesorul coordonând acordarea de burse lunare pentru zeci de elevi din județ care provin din medii vulnerabile, asigurându-le sprijinul financiar necesar pentru a rămâne în bănci.

Doctor în teologie, cu o teză interdisciplinară axată tocmai pe aspectele educației nonformale, profesorul buzoian demonstrează zilnic că o școală istorică trebuie să rămână un organism viu, perfect adaptat nevoilor actuale ale comunității pe care o deservește. Pentru a susține acest model educațional de excelență, românii sunt invitați să își exprime aprecierea în cadrul competiției naționale. Publicul poate vota pentru Marius Cristian Dima accesând platforma oficială https://vot.fundatiadanvoiculescu.ro/, până la data de 15 iulie.