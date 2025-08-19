Peste 65% dintre elevii din sistemul privat, admiși la universități din străinătate

Destinațiile academice preferate de absolvenții români de liceu sunt Marea Britanie, Olanda și SUA. Prestigiul universităților, dinamismul programelor, importanța și fondurile acordate cercetării universitare, accentul pe practică și accesul la rețele globale de alumni sunt factorii decisivi în alegerile acestora.

Domeniile de studiu alese sunt diverse și aliniate cu tendințele actuale de pe piața muncii la nivel global: inginerie electrică și chimică, psihologie, neuroștiințe, științe biomedicale, informatică aplicată, business internațional, arhitectură sau științe marine.

Peste 65% dintre absolvenții Clasei a XII-a din școlile private cu un curriculum dual din România, din promoția 2024–2025 au fost acceptați la universități internaționale de prestigiu din Europa, Marea Britanie și Statele Unite, conform unui studiu realizat de Romania Education Alliance (REA) – prima rețea națională care reunește școli private performante. Ceilalți 35% dintre absolvenți au ales să își continue studiile în instituții importante de învățământ superior din România.

„Performanțele din acest an arată că școlile private din România oferă o educație solidă și pragmatică, care pregătește elevi capabili să se desfășoare la cel mai înalt nivel, oriunde în lume. Sunt tineri care nu doar obțin rezultate excelente la examene, ci și reușesc să fie admiși și să obțină burse de merit la universități internaționale de renume, în competiție directă cu colegi din toate colțurile lumii”, declară Anca Macovei Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School & CEO România Education Alliance.

Deși Brexit-ul a adus majorări semnificative ale taxelor și a limitat accesul la finanțare publică pentru studenții europeni, Marea Britanie și Irlanda rămân destinații academice cheie pentru absolvenții români. Pe locul al doilea se află Olanda, cu 45% din totalul ofertelor internaționale primite. Statele Unite ocupă locul al treilea în preferințele elevilor, cu 12% din totalul ofertelor internaționale.

Pe lângă aceste destinații consacrate, absolvenții 2025 s-au îndreptat și către universități din Italia, și Spania, datorită raportului calitate-preț al programelor de studiu, dar și pentru oportunitățile de integrare profesională într-o Europă din ce în ce mai interconectată.

În topul celor mai căutate domenii în ultimii ani se află: antreprenoriatul și administrarea afacerilor, finanțele internaționale și economia, științele medicale și neuroștiințele, ingineria aplicată, precum și științele sociale cu aplicabilitate globală – inclusiv diplomație, drept internațional și leadership.

