Peste 80% dintre studenţii UPB lucrează înainte de terminarea celor patru ani de studii

Potrivit unui comunicat al UPB, aproximativ 60% dintre studenţii universităţii lucrează, înainte de absolvire, în domeniul ingineriei pe care îl studiază şi 20% în alt domeniu faţă de cel studiat.



Circa 30% dintre studenţi şi-au găsit locul de muncă la partenerii din mediul economic unde au făcut stagiul de practică.



Aproape 4.000 de studenţi vor absolvi în acest an programele de studii de licenţă ale celor 15 facultăţi din Universitatea Politehnica din Bucureşti, festivităţile de absolvire urmând a avea loc în perioada 9 - 16 iulie.



"Rata de angajare în rândul studenţilor UPB a crescut substanţial după modificarea planurilor de învăţământ, când a fost introdusă, acum mai bine de 10 ani, practica obligatorie la finalul anului III, cu o durată de 360 ore", se precizează în comunicatul citat.



Conform acestuia, salariul mediu al unui inginer debutant este de aproximativ 800 de euro net/lună şi poate ajunge până la 2.000 - 3.000 euro/lună după primii ani de muncă.



Universitatea Politehnica din Bucureşti generează cel mai mare număr de ingineri din România - aproximativ 6.000 de absolvenţi anual (licenţă şi master), respectiv 19% din totalul absolvenţilor la nivel naţional în domeniile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi inginerie, prelucrare şi construcţii.



"Meseria de inginer s-a schimbat comparativ cu noţiunea de acum 30 de ani. Prin soluţii tehnologice inovative, inginerii ne ajută să evoluăm, să construim o lume în care să trăim mai uşor. Este nevoie ca întreaga societate să conştientizeze rolul inginerilor. România are nevoie de peste 600.000 de ingineri în următorii 10 ani, iar numărul total al absolvenţilor de inginerie din acest an, din România, este cu 35% mai mic comparativ cu necesarul pieţei, în timp ce la UPB reuşim să acoperim doar 60% dintre solicitările de HR ale companiilor. Toate industriile care au legătură cu ingineria trag un semnal de alarmă cu privire la lipsa de specialişti", a declarat rectorul UPB, Mihnea Costoiu, citat în comunicat.



UPB a lansat în urmă cu 6 ani o agenţie de plasare a forţei de muncă - POLIJobs. Aproximativ 25.000 de oferte de locuri de muncă au ajuns în anul universitar 2021 - 2022 la studenţii UPB, prin proiectele şi parteneriatele dezvoltate cu diferite companii, universitatea având o rată de angajare de peste 91% după primul an de absolvire.



Printre principalele industrii interesate de studenţii UPB se numără IT, telecomunicaţii, transporturi, energetică, ingineria medicală.



Una dintre cele mai importante provocări în viitorul apropiat este trecerea la un sistem de învăţământ hibrid, care să combine clasele fizice cu cele virtuale, valorificând astfel şi experienţa acumulată în perioada pandemiei pentru zona de online, se arată în comunicat.



"Prin digitalizare şi un sistem de învăţământ hibrid oferim studenţilor posibilitatea de a învăţa, dar şi de a lucra simultan. Media notei de absolvire, după ciclul complet de studii universitare, în anul 2022, a fost de 8, fiind reprezentativă pentru calitatea studenţilor. Peste 95% dintre absolvenţii de licenţă continuă studiile de master, iar peste 15% dintre absolvenţii de studii de masterat se înscriu la doctorat. Simultan cu activităţile curriculare dezvoltăm şi programe de antreprenoriat, programe postuniversitare, dar şi programe de dezvoltare personală", a declarat, la rândul său, Horia Necula, prorector UPB.



Universitatea are peste 80 de laboratoare şi 68 de centre de cercetare cu tehnologie de ultimă generaţie, în care s-au investit peste 100.000.000 de euro în ultimii 5 ani, a precizat decanul Facultăţii de Inginerie Industrială şi Robotică, Cristian Doicin.



UPB are aproximativ 30.000 de studenţi înscrişi anual la toate ciclurile de învăţământ, 15 facultăţi şi peste 1.800 de cadre didactice şi cercetători.



Dintre aceştia, aproximativ 2.000 sunt străini. Cei mai mulţi (58%) provin din Europa de Est, 20% din Asia şi 10% din Africa.