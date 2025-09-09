OCDE, despre salariile profesorilor români: Câștigă mai mult decât alți angajați cu studii superioare

Un raport recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) scoate la iveală paradoxurile sistemului de educație din România. Deși profesorii români câștigă mai bine decât media angajaților cu studii superioare, sistemul educațional se confruntă cu abandon școlar ridicat, lipsă de profesori calificați și un nivel scăzut al absolvenților de studii superioare.

Salariile profesorilor, peste media națională

Potrivit raportului, cadrele didactice din învățământul primar câștigă cu 14% mai mult decât alți angajați cu studii superioare. La nivelul OCDE, situația este inversă: profesorii câștigă, în medie, cu 19% mai puțin decât restul angajaților cu studii superioare.

În același timp, profesorii pot primi compensații suplimentare pentru ore suplimentare, mentorat, sarcini speciale sau predare în zone defavorizate ori izolate.

Abandon școlar ridicat și ore de curs sub media europeană

Un alt semnal de alarmă: aproape o treime dintre tinerii cu vârste între 5 și 19 ani nu merg la școală. Elevii din România beneficiază de puțin peste 6.000 de ore de învățământ obligatoriu în primar și gimnaziu, cu circa 1.600 de ore mai puțin decât media OCDE.

Distribuția timpului de studiu este și ea diferită: în România, 46% din orele de primar sunt dedicate matematicii și limbii (citire, scriere, literatură), față de 41% media OCDE. În gimnaziu, ponderea scade la 29% (față de 27% media OCDE).

Vacanțele școlare sunt printre cele mai lungi: 16,6 săptămâni pe an la ciclul primar, față de media OCDE de 13,5 săptămâni.

Criza profesorilor: locuri vacante și lipsă de calificare

România are un procent de 1,9% posturi didactice neocupate și 2% profesori necalificați, aproape de media OCDE. Raportul avertizează însă că țara nu oferă programe alternative pentru atragerea în sistem a profesioniștilor aflați la a doua carieră – o soluție utilizată de 16 dintre cele 28 de state analizate.

Nivel scăzut de studii superioare în rândul populației

Datele OCDE arată că doar 19% dintre românii cu vârste între 25 și 64 de ani au o diplomă de studii superioare, mult sub media OCDE de 42%.

Situația este puțin mai bună în rândul tinerilor de 25–34 de ani, unde procentul este de 23%, dar chiar și așa se observă un regres față de 2019 (26%).

Totuși, 92% dintre tinerii români cu studii superioare au un loc de muncă, peste media OCDE de 87%, ceea ce arată că educația rămâne un factor important pentru integrarea pe piața muncii.

Demografie și perspective

România se confruntă cu un declin al populației tinere: numărul copiilor de 0–4 ani a scăzut cu 5% între 2013 și 2023, iar până în 2033 se estimează o nouă scădere de 11%. Acest fenomen va afecta în continuare sistemul educațional, atât în privința numărului de elevi, cât și a resurselor necesare.

Raportul OCDE arată o imagine complexă: profesorii români au venituri relativ competitive, dar lipsa de programe educaționale eficiente, rata ridicată a abandonului școlar și nivelul scăzut al absolvenților de studii superioare rămân probleme majore. Fără reforme consistente, discrepanțele dintre salarii și performanța sistemului educațional riscă să se adâncească.