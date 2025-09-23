„Proiect de țară - România 2050”: Fundația Dan Voiculescu lansează competiția de idei la Forumul Studenților Români de Pretutindeni

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat participanților la Forum o provocare: să propună „Priorități pentru un plan de țară al României 2050”. Astfel, România devine pentru câteva zile un centru al dialogului între generații, unde ideile curajoase ale studenților se întâlnesc cu responsabilitatea decidenților și cu angajamentul societății civile.

Forumul, desfășurat între 22-26 septembrie, reunește la București studenți români din toate colțurile lumii și reprezintă o platformă recunoscută de dialog și colaborare, unde tinerii din comunitățile academice din România și din străinătate au șansa de a contribui la modelarea viitorului.

La evenimentul de deschidere a Forumului au participat reprezentanți de vârf ai statului printre care: Ștefan-Radu Oprea, Secretar General al Guvernului, Luminița Odobescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Afaceri Europene, Clara Staicu, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, Daniela David, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, și Ligia Deca, reprezentant Comisia Națională UNESCO.

În calitate de partener educațional al Forumului, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României i-a provocat pe tinerii participanți la forum să propună „Priorități pentru un plan de țară al României 2050”. Cea mai inovatoare idee va fi premiată de Fundație în evenimentul de încheiere a Forumului. Prin această inițiativă, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își propune să stimuleze creativitatea, gândirea strategică și implicarea civică a noii generații. Tinerii români sunt provocați să își imagineze România de peste un sfert de secol și să contribuie cu idei și soluții care pot transforma această viziune în realitate. Demersul face parte din campania națională „Proiect de țară – România 2050”, prin care atât tinerii, cât și specialiștii sunt invitați să construiască planuri și strategii pentru viitorul țării. Mai multe detalii despre campanie pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Forumul Studenților Români de Pretutindeni este organizat de cele mai mari organizații studențești din țară: Uniunea Studenților din România, alături de Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Asociația Tineretului ONU din România.