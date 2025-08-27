Provocări la început de an școlar 2025. Situația dificilă a sute de mii de elevi

Noul an școlar începe pe 8 septembrie, iar situația multor copii este incertă.

13 școli în renovare la Târgu Jiu

În Târgu Jiu, 13 școli și licee sunt în șantier. Autoritățile locale susțin că majoritatea lucrărilor se vor încheia până la începutul anului școlar, însă trei dintre aceste unități vor rămâne în continuare în proces de modernizare și după 8 septembrie.

Deși autoritățile din Târgu Jiu asigură public că toate lucrările vor fi finalizate până anul viitor, elevii și cadrele didactice rămân sceptici cu privire la desfășurarea anului școlar în condiții optime.

„Până în august 2026, toate colegiile vor fi reabilitate complet și pregătite pentru elevi”, a declarat Marcel Romanescu, primarul municipiului. În plus, sunt în curs de modernizare cantina, sala de sport și căminul colegiului „Spiru Haret”, astfel încât „procesul de învățământ să nu fie afectat”, a adăugat directorul Flavius Boian.

Elevii nu pot ajunge la școală în județul Buzău

În județul Buzău, restrângerea rețelei școlare afectează direct elevii și copiii din 3 grădinițe și o școală, care urmează să fie închise. Aceștia vor fi obligați să meargă la unități de învățământ aflate la 10 kilometri distanță, în localități vecine.

Problema majoră este transportul. Microbuzele școlare nu au șoferi disponibili din cauza deficitului de forță de muncă locală.

„Doi șoferi s-au pensionat recent și este foarte greu să ocupăm posturile libere. Nu este o zonă ușor accesibilă pentru deplasarea pe jos a copiilor”, spune Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari.

„Am fost în clasa a V-a la Malul Roșu și am auzit că se va închide. Nu prea ne convine fiindcă drumul până la Lopătari este destul de lung”, povestește o elevă.

Schimbări pentru cadrele didactice

Și profesorii sunt afectați această reorganizare. „Am fost elev în această școală acum mulți ani și vestea închiderii mă întristează”, spune Florin Teșcanu, învățător.

Un alt motiv de îngrijorare este legat de mobilierul și echipamentele moderne achiziționate recent. „Școala a fost dotată cu mobilier nou, table magnetice și display-uri interactive, care acum urmează să fie mutate în alte unități de învățământ”, explică Cornel Drăghia, administratorul școlii.

Totodată, schimbările în norma didactică a determinat sindicatele din educație să anunțe pichearea sediului guvernului din Piața Victoriei în prima zi de școală.

Peste 2,5 milioane de elevi din România vor începe anul școlar pe 8 septembrie 2025.