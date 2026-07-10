Top 20 licee din București după Bacalaureat 2026. Cine ocupă primul loc și ce surprize aduce noul clasament. Capitala pierde primul loc pe țară după Bac 2026

Clasamentul realizat de BacPlus reflectă rezultatele obținute înainte de soluționarea contestațiilor, astfel că ordinea finală poate suferi modificări după afișarea notelor definitive. Chiar și în aceste condiții, ierarhia oferă o imagine clară asupra performanței liceelor din Capitală și reprezintă unul dintre cele mai importante repere pentru elevii care se pregătesc să susțină admiterea la liceu.

Gheorghe Lazăr, lider în București la Bacalaureat 2026

Potrivit datelor centralizate de BacPlus, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” încheie sesiunea de Bacalaureat 2026 cu o medie de 9,48, cea mai ridicată din București. Liceul a avut 269 de candidați incluși în statistică și o rată de promovare de aproape 100%, confirmând încă o dată statutul său de una dintre cele mai performante unități de învățământ din România.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât diferența față de primul loc la nivel național este de doar o sutime. Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca conduce clasamentul național cu media 9,49, în timp ce liceul bucureștean se situează imediat în spatele acestuia.

Cele mai bune licee din București după media la Bac 2026

Primele poziții ale clasamentului sunt ocupate de colegii naționale care domină de ani buni atât rezultatele la Bacalaureat, cât și admiterea în clasa a IX-a.

Pe locul al doilea în București se află Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu media 9,40, urmat de Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, care înregistrează media 9,31.

În continuarea clasamentului se regăsesc Colegiul Național „Spiru Haret”, Colegiul Național „George Coșbuc” și Colegiul Național „Grigore Moisil”, toate cu medii de peste 9,18 la examenul de Bacalaureat.

Aceste rezultate confirmă faptul că liceele de elită din Capitală își păstrează pozițiile dominante și continuă să atragă elevii cu cele mai mari medii la admiterea în liceu.

Clasamentul evidențiază atât licee mari, cât și unități cu puțini elevi

Un aspect interesant al clasamentului BacPlus este diversitatea unităților de învățământ aflate în primele poziții.

Pe lângă colegiile naționale cu sute de absolvenți, în top apar și licee cu un număr mult mai redus de candidați. Complexul Educațional Laude-Reut ocupă locul șapte în București, cu media 9,16, însă rezultatul este calculat pentru 41 de elevi.

De asemenea, Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” figurează în primele zece poziții cu media 9,07, statistică realizată pe baza rezultatelor a doar șase candidați.

Aceste diferențe arată că performanța poate fi analizată și în funcție de dimensiunea fiecărei unități de învățământ, nu doar prin prisma mediei generale.

Clasamentul este provizoriu și poate fi modificat după contestații

Platforma BacPlus precizează că ierarhia este realizată exclusiv pe baza rezultatelor inițiale publicate după afișarea notelor la Bacalaureat 2026.

În urma soluționării contestațiilor, mediile unor candidați pot crește sau scădea, ceea ce poate produce modificări în clasamentul liceelor, în special în situațiile în care diferențele dintre instituții sunt foarte mici.

Tocmai de aceea, actuala ierarhie trebuie privită ca o fotografie a rezultatelor înainte de afișarea notelor finale.

Bucureștiul rămâne unul dintre cele mai performante județe din România

La nivel național, Bucureștiul ocupă locul al doilea în clasamentul județelor după rezultatele obținute la Bacalaureat 2026.

Capitala are mai multe licee în primele poziții ale clasamentului național. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” este al doilea liceu din România după media generală, în timp ce Colegiul Național „Sfântul Sava” ocupă locul al cincilea.

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” se află pe poziția a șaptea la nivel național, iar Colegiul Național „Spiru Haret” completează lista liceelor bucureștene aflate în elita educației din România.

Deși Bucureștiul continuă să domine prin numărul mare de licee de top, primul loc național este ocupat în acest an de Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, ceea ce confirmă competiția tot mai puternică dintre cele mai importante centre educaționale din țară.

Rezultatele din 2026 demonstrează că liceele din Capitală își mențin standardele ridicate de performanță și rămân principalele opțiuni pentru elevii cu rezultate foarte bune la Evaluarea Națională. În același timp, diferențele extrem de mici dintre primele poziții arată că excelența în educație nu mai este concentrată într-un singur oraș, iar competiția dintre București și Cluj devine tot mai echilibrată de la un an la altul.