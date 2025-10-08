România tehnologică: primul monopost creat de studenții care au fost înscriși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

În România, una dintre puținele inițiative care răspunde direct acestei realități vine din mediul universitar: UPB Drive, echipa de tineri ingineri de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București, care construiește mașini de curse și modelează competențele generației tehnice de mâine.

Creată în 2018, echipa UPB Drive a devenit în șapte ani un adevărat laborator de inovație pentru industria auto. Ceea ce a început ca un proiect studențesc de tip Formula Student a evoluat într-un program complet de dezvoltare inginerească: design, fabricație, testare și management de proiect. Studenții care participă în echipă construiesc monoposturi și învață ce înseamnă cercetarea aplicată, planificarea resurselor, analiza de performanță și integrarea noilor tehnologii, competențe esențiale pentru economia modernă.

Acest model educațional, bazat pe practică și interdisciplinaritate, este ceea ce lipsește adesea în formarea tehnică din România — un spațiu unde teoria se transformă în produs funcțional.

Proiectele echipei arată că România are potențialul de a deveni un jucător relevant în industria mobilității inteligente. Monoposturile dezvoltate de UPB Drive, de la prototipurile DR01 și DR02 până la actualul DR06, integrează materiale compozite ultraușoare, suspensii optimizate, soluții de aerodinamică avansată și, mai nou, un sistem hibrid experimental, pas intermediar spre propulsia electrică.

Această abordare reflectă exact direcția în care se mișcă industria globală: trecerea treptată de la motoarele convenționale la soluții sustenabile, eficiente energetic și conectate digital.

În Europa, producătorii auto investesc masiv în parteneriate cu mediul academic — de la programe de tip Formula Student până la centre de cercetare universitară dedicate mobilității verzi. România are aici o oportunitate strategică: să transforme universitățile tehnice în incubatoare pentru industria auto, exact așa cum face echipa UPB Drive.

Performanțele echipei nu au trecut neobservate. În 2025, UPB Drive a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o recunoaștere a impactului său în educație, știință și tehnologie. Este o distincție simbolică, dar și o validare a faptului că inovația reală pornește adesea din mediul universitar.

Într-un peisaj economic dominat de importuri tehnologice și dependență industrială, UPB Drive demonstrează că România poate genera expertiză proprie, competitivă la nivel internațional. Proiectul arată că o universitate publică, prin implicarea tinerilor săi, poate funcționa ca un catalizator pentru progres — un loc unde educația, cercetarea și industria se întâlnesc în practică.

Dacă în alte țări marile inovații auto se nasc în laboratoarele marilor corporații, în România ele prind formă în mâinile unor studenți. Iar asta nu este doar o poveste despre o mașină de curse, ci despre o direcție economică pe care o țară întreagă ar trebui să o urmeze: investiția în inteligență, creativitate și inginerie aplicată.