Românul care a cucerit America prin voce: Mihai Bratosin, dublu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Arte, înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Cel mai impresionant succes al său a venit în 2024, în Statele Unite ale Americii, unde a participat la World Championships of Performing Arts (WCOPA) - recunoscut drept cel mai mare concurs internațional de arte și talente, desfășurat anual în California, considerat de mulți „Olimpiada Mondială a Artiștilor”. Reprezentând țara cu o forță artistică remarcabilă, Mihai Bratosin a obținut la WCOPA rezultate excepționale: Două medalii de aur la secțiunile Vocal World și Vocal R&B, o medalie de bronz, două plachete de excelență și o bursă de studii la Conservatorul „Dramatic Arts” din New York, una dintre cele mai respectate instituții de formare artistică din lume.

Performanța sa a atras atenția juriilor internaționale, criticilor și reprezentanților marilor școli de artă, confirmând nu doar talentul, ci și maturitatea interpretativă a tânărului român. Pentru excelența demonstrată pe scenele lumii, Mihai Bratosin a fost selectat în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Campania promovează tinerii români cu impact național și internațional, modele de performanță și caracter, capabili să inspire transformări reale în societate.

Mihai a început să cânte la vârsta la care majoritatea copiilor descoperă pentru prima dată lumea prin joc. Astăzi, după peste 14 ani de formare artistică, studiu și competiții, este elev al Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, iar cariera lui numără zeci de trofee și premii naționale și internaționale. Departe de a fi un succes punctual, evoluția sa continuă, iar anul 2024 poate fi numit, fără exagerare, un an al consacrării. Anterior participării în SUA, Mihai a câștigat: GRAND PRIX „Golden Palm 2024” - WAPA World UNESCO, secțiunea vocal, în Dubai, dar și Premiul I și 100 de puncte la Festivalul Regional de Muzică Francofonă „FRANCOCHANSON”. În 2025, numele său deja se regăsește tot mai des pe afișele competițiilor Winner Pop Section - „Musicland” International Festival, Macedonia.

Cu o prezență scenică matură, o modestie autentică și o disciplină rar întâlnită la vârsta sa, Mihai Bratosin este un tânăr artist care nu caută lumina reflectoarelor, ci adevărul din spatele fiecărei note. Vocea lui are profunzime, căldură și forță, iar interpretarea transmite emoție nefiltrată, fără artificiu. Este perseverent, dedicat și curios, mereu în căutarea următorului nivel. Nu își vede drumul ca pe o competiție cu ceilalți, ci ca pe un dialog constant cu propriile aspirații. Iar în acest dialog, Mihai dovedește, cu fiecare apariție, că talentul, atunci când este cultivat cu muncă și integritate, poate deveni destin.