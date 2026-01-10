Își păstrează funcțiile Voineag și Savonea? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției

Scandalul provocat de documentarul Recorder a redeschis discuția despre responsabilitatea instituțiilor din justiție și despre posibile schimbări la vârful marilor parchete. În contextul presiunilor publice și al solicitărilor politice, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus duminică, în emisiunea Insider politic, Prima TV, că în acest moment nu există temei pentru declanșarea procedurilor de revocare din funcție, nici pentru procurorul șef al DNA, Marius Voineag, nici pentru președinta Înaltei Curți, Lia Savonea.

Marinescu a explicat că orice demers instituțional trebuie să respecte strict cadrul legal și să fie fundamentat pe probe clare și verificabile. El a subliniat că Ministerul Justiției nu poate acționa pe baza unui material jurnalistic sau pe fondul protestelor, oricât de puternice ar fi acestea.

„Trebuie să existe probe, trebuie să existe elemente concrete care să fundamenteze o analiză care să conducă la propunerea uneia sau alteia dintre soluții”. Declarația a fost urmată de precizarea că „adevărul și orice reacție consecutivă trebuie să fie stabilite pe bază de probe și elemente concrete”.

Ministrul a insistat că investigațiile de presă au rolul lor într-o societate democratică, dar ele nu pot substitui instituțiile abilitate. „Documentarul Recorder nu este nici primul, nici ultimul material de presă care semnalează faptul că există probleme în justiție”. Potrivit acestuia, verificările trebuie făcute de Inspecția Judiciară și de parchetele competente.

Întrebat dacă, în condițiile zguduirii opiniei publice, ia în calcul schimbări la vârful DNA sau ÎCCJ, Marinescu a precizat: „Oricând, în momentul de față, nicio investigație făcută de inspecția judiciară, de parchete sau de o altă entitate nu a revelat acele elemente care să justifice un demers pentru o revocare”.

Ministrul a recunoscut că unele dintre dezvăluirile Recorder i-au ridicat semne de întrebare, dar a punctat că soluția nu este reacția emoțională sau politică, ci verificarea fiecărei acuzații. „Misiunea este să fie verificate imediat și acestea să fie confirmate sau să fie infirmate”.

El a făcut diferența între rolul presei și responsabilitatea instituțiilor judiciare: „Salut investigațiile de presă care ridică semne de întrebare, însă fac diferența între investigația de presă și stabilirea unui adevăr, a unei certitudini pe baza de probe”.

Marinescu a mai spus că în timpul celor 30 de ani în care a fost avocat a văzut transformări puternice ale sistemului, iar justiția română are atât progrese recunoscute european, cât și zone vulnerabile ce necesită intervenție.

Mesajul final al ministrului a fost că acțiunea legală și instituțională nu poate fi declanșată fără fapte solide: „În momentul în care ar exista niște elemente concrete și niște probe care să justifice revocarea unui procuror, ar trebui acționat imediat. Dar instituțional, corect, obiectiv”.

Până la finalizarea verificărilor declanșate după documentarul Recorder, Marius Voineag și Lia Savonea rămân în funcții, iar Ministerul Justiției promite că nu va transforma subiectul într-o miză politică.

Cum a comentat Radu Marinescu momentul „M-a sunat Lia”

Episodul petrecut în decembrie la Curtea de Apel București, când vicepreședinta instanței a ieșit brusc din conferință după ce a spus „M-a sunat Lia” și a revenit cu un răspuns, continuă să circule în spațiul public.

Momentul asociat numelor Lia Savonea și Cătălin Predoiu a generat glume, meme-uri și ironii, amplificând discuțiile declanșate în ultimele zile de documentarul Recorder despre presiunile din justiție.

Invitat duminică în emisiunea Insider politic de pe Prima TV, ministrul Justiției Radu Marinescu a fost întrebat cum vede felul în care acel moment s-a rostogolit ulterior în spațiul public. Oficialul a nuanțat că seriozitatea instituțională și percepția publică pot funcționa în paralel.

„Cum s-a rostogolit, apoi, în sfera de comunicare publică, uneori chiar anecdotic, pot să înțeleg”. Marinescu a insistat că dialogul real din sistem este mult mai puțin spectaculos. „Noi tratăm foarte serios comunicarea instituțională și toate discuțiile pe care le avem cu CSM, cu reprezentanții magistraturii, cu reprezentanții guvernamentali, președinții, sunt strict instituționale într-un registru serios și constructiv”, a declarat acesta.

Jurnalistul l-a întrebat dacă a gustat totuși valul de meme-uri apărute după momentul „M-a sunat Lia”. Ministrul a admis că niciun oficial nu ar trebui să fie incapabil să zâmbească.

„Trebuie să avem capacitatea să și zâmbim”. Marinescu a subliniat însă că discuția despre glume nu trebuie să înlocuiască dezbaterea despre problemele sistemului judiciar. „Important, repet, în tot acest efort comun, eu văd un efort comun aici, și al mass-media, și al magistraților, și al zonei politice, de a asigura o calitate superioară a actului de justiție”, a adăugat ministrul.

El a precizat că atenția publică – fie serioasă, fie ironică – are și efecte utile, precizând că toată această chestiune publică ajută la a înțelege unde sunt probleme și mai departe la a le corecta.

Ministrul a conchis că momentele virale sunt inevitabile într-un context tensionat. „Faptul că apar și astfel de situații mai amuzante, în fine… Ține de comunicarea publică”, a conchis Marinescu.

Declarațiile vin în plin scandal provocat de dezvăluirile Recorder, care au reaprins tema influențelor asupra magistraților, declanșând reacții în sistem și proteste în stradă în luna decembrie a anului tercut.

(sursa: Mediafax)