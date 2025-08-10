BAC, a doua sesiune. Peste 30.000 de candidați încep mâine probele scrise

18.200 de candidaţi provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidaţi - din promoţiile anterioare.



Aceştia vor susţine întreg examenul sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.



Examenul se desfăşoară potrivit următorului calendar:



* 11 august: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă



* 12 august: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă



* 13 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă



* 14 august: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă



* 18 august: Afişare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii (în intervalul orar 14:00 - 18:00)



* 19 - 20 august 2025: Vizualizare lucrări scrise şi depunere contestaţii



* 26 august: Afişarea rezultatelor finale



Probele încep la ora 9:00, accesul candidaţilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.



Examenul este promovat de candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notaţi cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) şi au obţinut cel puţin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).



A doua sesiune a Examenului naţional de Bacalaureat 2025 a început lunea trecută cu probele de evaluare a competenţelor. AGERPRES

