Sindicatele din educație organizează un marș de protest în prima zi de școală

Sindicatele din educație au făcut public programul manifestației din prima zi de școală.

Marșul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater”.

Conform datelor transmise de organizatori, la protest sunt așteptați mii de profesori. Aceștia se vor strânge atât în Piața Victoriei, cât și pe traseul ce duce către Palatul Cotroceni.

Programul zilei de protest

10.00 – 11.00 Adunarea participanților în Piața Victoriei

11.00 – 12.00 Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30 Marș pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30 Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00 Plecarea participanților.

Sindicaliștii afirmă că protestul este un răspuns la prevederile din Legea 141/2025, cunoscută și sub denumirea de „Legea Bolojan”.

Documentul a inclus creșterea normei didactice, comasarea unor unități școlare și diminuarea burselor. Profesorii au declarat că aceste măsuri vizează, în mod special, condițiile de funcționare a școlilor, precum și calitatea actului educațional pentru elevi.

Protestul are o semnificație aparte, pentru că amintește de momentele din primăvara anului 2023. Atunci, peste 12.000 de dascăli au mers spre Cotroceni și au ocupat integral Pasajul Basarab, lung de aproape 2 kilometri.

Coloana aceea umană de profesori și învățători a fost, practic, un semnal de alarmă în ceea ce privea nemulțumirile din sistemul educațional. La acel moment, acțiunea a devenit un simbol, sau mai exact, un reper al grevei din învățământ.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)