Șoc la admiterea în liceu: Un elev cu medie mare nu a prins niciun loc

Per ansamblu, însă, admiterea din acest an a fost mai accesibilă în cazul mai multor colegii de prestigiu, unde ultimele medii au scăzut cu 20-30 de sutimi față de anul trecut.

Liceele de top, la mare căutare

Clasamentul celor mai mari medii de admitere este condus de Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, ambele cu ultima medie de 9,70 la specializările de Matematică-Informatică. Pe locul al treilea se află Colegiul Național „Spiru Haret”, cu media 9,67. Primul liceu din afara Capitalei este Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, clasat pe locul 10.

Deși concurența a rămas ridicată, în mai multe licee de top pragul de admitere a fost mai mic decât în 2025, ceea ce le-a permis unor elevi să fie admiși cu medii sub cele de anul trecut.

126 de elevi au rămas nerepartizați

Potrivit Ministerului Educației, 126 de absolvenți de gimnaziu nu au fost repartizați în prima etapă a admiterii, un număr mult mai mic comparativ cu anul trecut, când peste 3.400 de elevi au rămas fără loc.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat că principala cauză o reprezintă completarea unui număr prea mic de opțiuni sau alegerea exclusivă a unor licee la care mediile de admitere au fost peste cea obținută de candidat.

Fiecare elev a completat, în medie, aproximativ 23 de opțiuni în fișa de înscriere, însă autoritățile recomandă alegerea unui număr cât mai mare de specializări, pentru a reduce riscul de a rămâne nerepartizat.

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Părinții caută soluții pentru a doua etapă

După afișarea rezultatelor, mulți părinți au apelat la grupurile de pe rețelele sociale pentru a găsi soluții. Unii încearcă să identifice elevi dispuși la un schimb de locuri, deși legislația nu permite astfel de transferuri înainte de începerea anului școlar, iar alții se pregătesc pentru a doua etapă a admiterii.

Ministerul Educației precizează că există în continuare mii de locuri disponibile în liceele din întreaga țară, inclusiv la profilurile teoretice și tehnologice, astfel încât elevii nerepartizați vor avea posibilitatea să participe la etapa următoare.

Admiterea la liceu se schimbă din 2027

Începând cu promoția următoare, regulile de admitere vor fi modificate. Colegiile vor putea organiza propriul examen de admitere pentru cel mult 50% din locurile disponibile, în timp ce restul vor continua să fie ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională, potrivit observatornews.ro.