RO-Alert în Tulcea: Pericol de prăbușire a unor resturi de drone

ISU Tulcea a precizat că, până în acest moment, nu au fost primite apeluri prin care să fie semnalate incidente.

Locuitorii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Potrivit mesajului RO-Alert, durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

Citește și: Alertă aeriană în Tulcea după un atac cu drone în Ucraina. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol | Jurnalul

(sursa: Mediafax)