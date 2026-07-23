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RO-Alert în Tulcea: Pericol de prăbușire a unor resturi de drone

de Redacția Jurnalul    |    23 Iul 2026   •   14:15
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RO-Alert în Tulcea: Pericol de prăbușire a unor resturi de drone
Hepta/Locuitorii din Tulcea au primit avertizări RO-Alert privind structuri aeriene suspecte

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi, locuitorilor din nordul județului Tulcea, după ce autoritățile au avertizat că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

ISU Tulcea a precizat că, până în acest moment, nu au fost primite apeluri prin care să fie semnalate incidente.

Locuitorii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Potrivit mesajului RO-Alert, durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

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(sursa: Mediafax)

 

 

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Subiecte în articol: tulcea RO Alert drone
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