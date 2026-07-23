Drama de la Spitalul Marie Curie: un nou-născut a murit înainte să ajungă la Terapie Intensivă. Guvernul a deblocat de urgență 22 de posturi

Informația a fost confirmată de medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI, care avertizează că lipsa personalului medical continuă să pună în pericol viața celor mai vulnerabili pacienți.

În urma situației critice, Guvernul a aprobat, joi, Memorandumul prin care sunt deblocate 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”, măsură considerată esențială pentru repunerea în funcțiune a unor paturi de Terapie Intensivă închise din lipsă de asistente medicale.

Un nou-născut a murit înainte să ajungă la Terapie Intensivă

Secția ATI a Spitalului „Marie Curie”, unul dintre cele mai importante centre de îngrijire a nou-născuților și copiilor în stare critică din România, funcționează de mai multe luni la limita capacității. Din cauza deficitului de personal, cinci paturi de Terapie Intensivă au fost închise, iar zeci de copii au rămas pe liste de așteptare.

Medicul Cătălin Cîrstoveanu a confirmat pentru Antena 3 CNN că unul dintre cei nouă copii care așteptau eliberarea unui loc la ATI nu a mai putut fi salvat.

"De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 pacienți, atunci suntem la maxim".

Declarația scoate în evidență presiunea uriașă asupra personalului medical și lipsa resurselor necesare pentru tratarea tuturor pacienților aflați în stare gravă.

Medicii avertizează că fără personal nu mai există șanse pentru copiii aflați în stare critică

Șeful secției ATI spune că problema nu este una nouă și că lipsa asistentelor medicale obligă spitalul să limiteze internările, chiar și în cazurile cele mai grave.

Întrebat ce șanse mai au copiii care așteaptă un loc liber la Terapie Intensivă, Cătălin Cîrstoveanu a răspuns:

„Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente".

Potrivit medicului, problema s-a accentuat după blocarea angajărilor în sistemul public, în condițiile în care asistentele care au plecat în concedii de maternitate, concedii medicale sau și-au dat demisia nu au mai putut fi înlocuite.

„Lucrurile sunt așa de multă vreme. Atunci când asistentele noastre pleacă în concedii de maternitate, când intră în concedii medicale prelungite sau când, pur și simplu, își dau demisia, înainte se puteau angaja persoane în locul celor plecate, adică strict pe locurile acestora", a explicat medicul.

Acesta a precizat că secția funcționează la capacitate maximă și că personalul rămas este suprasolicitat.

„Suntem în situația în care munca este insuportabilă pentru asistenți”.

Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi la Spitalul „Marie Curie”

În contextul agravării situației, Ministerul Sănătății a înaintat un Memorandum privind deblocarea posturilor necesare funcționării secției ATI, document care a fost avizat de Ministerul Finanțelor și aprobat în ședința Guvernului.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că măsura a fost tratată cu prioritate, având în vedere caracterul urgent al situației.

„Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situaţie critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflaţi în stare gravă, care au nevoie de asistenţă medicală complexă, Ministerul Finanţelor va sprijini de urgenţă soluţiile necesare", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Alexandru Nazare declarase pentru Antena 3 CNN că Ministerul Finanțelor va aviza imediat documentul imediat ce acesta va fi transmis de Ministerul Sănătății.

„În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la "Marie Curie", pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc."

Ministrul a explicat că această situație trebuie tratată separat de Memorandumul mai amplu care vizează mii de posturi în sistemul sanitar și care are un impact bugetar semnificativ.

Sanitas: „Trebuie să moară oameni, de data asta copii”

Federația Sanitas susține că problema depășește cazul Spitalului „Marie Curie” și că întreg sistemul medical se confruntă cu un deficit major de personal.

Reprezentanții organizației afirmă că este nevoie de deblocarea urgentă a peste 25.000 de posturi în sistemul sanitar.

„Trebuie să moară oameni, de data asta copii, că să se deblocheze posturile în Sănătate! Sunt peste 25 de mii de posturi ce trebuie deblocate URGENT în SĂNĂTATE. Necesarul este mult mai mare!".

Sindicaliștii avertizează că situații similare pot apărea și în alte spitale dacă blocarea angajărilor va continua.