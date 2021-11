Sorin Cîmpeanu: Propun cursuri cu prezenţă fizică în localităţile cu rata de infectare COVID sub 3 la mie

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, luni, că va propune ca în localităţile unde incidenţa de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori să se poată desfăşura cursuri cu prezenţă fizică şi în şcolile şi grădiniţele care au o rată de vaccinare a personalului de sub 60%.



"În măsura în care autorităţile sanitare sunt de acord, voi propune următorul lucru: în localităţile în care rata de incidenţă este mai mică de 3 la mie să se poată renunţa la acest prag minim de vaccinare. În acest fel, vom putea da posibilitatea acelor localităţi din mediul rural în care nu sunt infectaţi, dar nici suficient de mult vaccinaţi, să poată deschide şcoala cu prezenţă fizică. Atrag atenţia că tocmai în aceste şcoli din mediul rural predarea online este cea mai deficitară. Aceasta va fi propunerea pe care eu, ca ministru al Educaţiei, o voi asuma în raport cu autorităţile sanitare", a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi24.



El a spus că în această săptămână cursurile se vor desfăşura după regulile anunţate deja.



"Am anunţat deja că, la nivelul zilei de vineri, în această săptămână, vom avea rata de vaccinare defalcată pe structuri, în aşa fel încât, dacă într-o şcoală dintr-o comună, care are trei clădiri în trei sate diferite, rata de vaccinare este în medie sub 60%, dar într-una sau în două şcoli, structuri arondate, rata de vaccinare este peste 60%, să poată să înceapă (cu prezenţă fizică - n.r.). Dar acesta este deja un lucru clar şi anunţat. În măsura în care autorităţile sanitare vor fi de acord, la nivelul CNSU, cu propunerea pe care o voi asuma, aceea de deschidere a şcolilor în toate localităţile în care rata de infectare este sub 3 a mie, cu condiţia respectării regulilor de protecţie sanitară, atunci vom anunţa public acest lucru", a precizat Cîmpeanu.



În legătură cu stabilirea pragului de 3 la mie, Sorin Cîmpeanu a spus că "un prag trebuie să existe undeva, pentru a departaja ce se poate deschide cu prezenţă fizică".



"Acelaşi lucru s-a spus şi atunci când am avut de ales între varianta 1 care ni s-a propus şi pe care am refuzat-o, ar ţine toate şcolile şi grădiniţele închise, ceea ce este inacceptabil pentru că în acest fel distrugem acest popor ţinând şcolile şi grădiniţele închise, şi varianta 2, care, de asemenea, nu era acceptabilă pentru că am fi negat pandemia, de a lăsa toate şcolile şi grădiniţele deschise. Trebuia un prag şi acel prag a fost de 60%, deşi OMS a recomandat 70% rată de imunizare pentru a asigura imunizarea de grup, cu luarea în considerare a persoanelor trecute prin boală, pentru că au fost dificil de monitorizat acele persoane trecute prin boală, cu sau fără certificare, am decis coborârea pragului la 60%, fără includerea acestor persoane trecute prin boală. Deci un prag trebuie să existe undeva pentru a departaja ce putem deschide cu prezenţă fizică, încercând să creăm un mediu cât mai sigur pentru elevi şi cadre didactice şi ce nu putem deschide cu prezenţă fizică. În final, această propunere este o tranziţie către normalitate, normalitatea fiind aceea în care toţi elevii şi copiii din grădiniţă merg la şcoală şi la grădiniţă", a explicat Cîmpeanu întrebat de ce a propus pragul de 3 la mie pentru prezenţa fizică în şcoli.



El a adăugat că nu poate să spună când ar intra în vigoare o asemenea măsură.



"Nu pot să dau un orizont de timp pentru că această decizie nu ţine numai de Ministerul Educaţiei. Această decizie va trebui analizată de Ministerul Sănătăţii şi apoi de către CNSU. (...) Având în vedere progresul foarte important al vaccinării, atât în rândul personalului din şcoli, cât şi în rândul elevilor, îmi doresc să nu mai rămână niciun elev în această ţară care să nu aibă acces la şcoală cu prezenţă fizică", a punctat ministrul interimar al Educaţiei.



Sorin Cîmpeanu a menţionat că există şi şcoli în care, deşi rata de vaccinare este peste 60%, s-a luat decizia în interiorul şcolii de a rămâne în online.



"Avem astfel de situaţii, inspectoratele şcolare au aprobat solicitările consiliilor de administraţie. În Bucureşti sunt 27 de şcoli în care rata de vaccinare este peste 60% şi s-a cerut şi aprobat intrarea în online, pe baza unor deficienţe de resurse umane, spre exemplu, cazuri de infectare în rândul profesorilor sau de carantinare sau deficienţe de infrastructură. Am avut şi în Buzău astfel de situaţii, am mai avut în alte locuri, dar nu sunt foarte multe", a adăugat Cîmpeanu.