Studenții iau cu asalt Guvernul, pentru a-și cere bursele înapoi

Pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile de austeritate care afectează direct parcursul lor academic, studenții sunt pregătiți să iasă în stradă, în continuare. Nemulțumirile sunt legate limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea fondului de burse, limitarea acordării burselor doar la perioada activităților didactice și eliminarea posibilității de a beneficia de bursă pentru studenții la taxă.

Reprezentanții ANOSR le-au explicat membrilor Executivului, de mai multe ori, că astfel de măsuri nu vor aduce o economie semnificativă la bugetul statului, în schimb vor duce la creșterea alarmantă a abandonului universitar și, în următorii ani, la o scădere a numărului de studenți înmatriculați la studii superioare.

Măsurile de austeritate au venit exact după trei ani în care guvernele anterioare au alocat fonduri semnificative pentru stimularea tinerilor care vor să facă o facultate, mai ales a celor proveniți din medii defavorizate care au nevoie de sprijin financiar în timpul studiilor. Aceste alocări bugetare anterioare nu au ajutat doar studenții, ci și universitățile de stat care se finanțează „per capita”, iar tăierile de fonduri vin exact în cea mai dificilă perioadă pentru aceste instituții, adăugându-se la o scădere anuală accentuată a numărului de absolvenți de liceu care aleg să studieze la o facultate din România.

Cele mai afectate sunt universitățile

La abandonul universitar care deja a ajuns la 50% se adaugă scăderea numărului de studenți de la un an la altul. Fenomenul provine din scăderea demografică accentuată, la care se adaugă o creștere a tinerilor care aleg o universitate din străinătate, dar și a celor care nu pot să facă studii universitare, mai ales din cauza imposibilității de a se întreține în timpul studiilor.

Acțiunile din prima zi a anului universitar a fost doar începutul seriei de proteste și manifestații care va urma, deoarece studenții nu acceptă politici adoptate fără consultare, măsuri cu impact major asupra studenților aflați în situații socio-economice dificile prin care dreptul la educație este limitat și lipsa de interes constantă față de educație de care decidenții dau dovadă.

„În lipsa unor măsuri concrete care să corecteze deciziile adoptate, protestele și manifestațiile studențești vor continua. Poziția noastră va rămâne fermă până când drepturile și nevoile studenților vor fi respectate”, a transmis ANOSR după protestele organizate în prima zi a anului universitar 2025-2026.

Au de ales între școală și muncă

ANOSR cere înapoi bursele și banii pentru transport, măcar pentru anul viitor. Studenții români au mari dificultăți în a se întreține în timpul anilor de facultate, iar bursele care li s-au acordat în ultimii doi ani, în urma unei serii lungi de negocieri cu miniștrii Educației, reușeau să-i ajute pe foarte mulți să rămână la studii.

Pentru cei care sunt înscriși la cursuri cu frecvență este o mare problemă găsirea unui loc de muncă în timpul studiilor, pentru că majoritatea profesorilor nu acceptă absențele, iar cei care lucrează și nu pot merge la cursuri riscă să fie exmatriculați.

Liderul ANOSR, Sergiu Covaci, a explicat, pentru Jurnalul, că speranța lor este ca măcar pentru bugetul de anul următor să fie fonduri alocate pentru burse, așa cum erau acordate inițial. Ministrul Educației le-a spus studenților că se va strădui să obțină bani pentru burse și pentru transportul feroviar, în cel mai bun caz din semestrul al doilea al anului universitar care începe acum, în cel mai rău caz, din semestrul întâi al următorului an universitar, în 2026. Următorul protest programat după cel din prima zi de școală este la prima ședință de Guvern, astăzi sau mâine, pentru a putea fi primiți pentru prima oară și la discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Primul impact se va vedea în luna noiembrie

Liderul ANOSR crede că impactul tăierii burselor se va vedea în cursul lunii noiembrie, când vor crește foarte mult prețurile și facturile, iar cei care depindeau de acele burse nu vor mai putea să se întrețină. Datele centralizate de Ministerul Educației nu vor arăta imediat rata abandonului școlar, dar se va vedea în următorii ani. Cei care nu vor mai avea din ce trăi fie vor renunța imediat la facultate, fie vor încerca să termine studiile, dar angajarea în timpul facultății le va afecta performanța și nu se poate ști cât va putea rezista fiecare.

ANOSR a solicitat reintroducerea subvenţiilor de transport şi a dreptului de a circula cu reducere de 90% pe orice rută, precum şi eliminarea prevederilor care diminuează drastic fondul de burse, dar şi perioada şi modul de acordare a acestora. Asociația a criticat ferm atitudinea guvernanților de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesați precum studenții, cadrele didactice și elevii, dar și ignoranța arătată față de toate acțiunile prin care studenții au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar și al fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar și că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenții le au pentru continuarea parcursului educațional.

Bilete cu 10% din preț, pentru cei înmatriculați la zi

CFR Călători a anunțat că acordă pentru studenții cu vârsta de până la 30 de ani o reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), în conformitate cu legislația în vigoare, în cursul anului universitar 2025-2026. Vor beneficia de reduceri atât studenții români, cât și cei străini care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România.

Reducerile se vor acorda doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat. De reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit/cușetă se vor achita integral diferențele tarifare.