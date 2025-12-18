Un tânăr român creează soluții tehnologice pentru eficiența energetică. Paul Medinceanu, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Primul proiect, convertorul DC-DC hibrid pentru aplicații auto, reprezintă o soluție concretă la una dintre provocările majore din industria vehiculelor hibride: gestionarea eficientă a energiei între cele două baterii, cea de 12 V și cea de 48 V. În mod tradițional, acest transfer se face prin circuite bazate pe tranzistoare de siliciu, care au limitări de eficiență și disipă o parte semnificativă din energie sub formă de căldură.

Paul Medinceanu a înlocuit această tehnologie cu tranzistoare bazate pe nitrură de galiu (GaN), un material semiconductor de generație nouă, folosit deja în industria aerospațială și auto de companii precum Texas Instruments sau Infineon. GaN oferă o comutare mai rapidă, pierderi mai mici și o densitate de putere de până la 3 ori mai mare decât siliciul. Astfel, convertorul realizat de tânărul inginer atinge un randament superior cu 10–15% față de modelele convenționale, reducând totodată dimensiunile componentelor.

Această îmbunătățire tehnică are implicații directe asupra industriei auto: un convertor mai compact permite instalarea unor baterii mai mari, creșterea autonomiei și reducerea costurilor de întreținere.

Al doilea proiect, Perifericul PWM open-source, duce cercetarea într-o altă direcție: microelectronică digitală. Paul a proiectat un circuit integrat real, fabricat prin platforma internațională Tiny Tapeout, o inițiativă academică globală care oferă acces la producția de cipuri în regim colaborativ. Prin acest proiect, el a demonstrat că tinerii cercetători pot trece de la simulări teoretice la implementări fizice, cu aplicații practice în controlul convertoarelor de putere și al motoarelor electrice.

Perifericul PWM proiectat de el generează semnale precise de control, utilizate în sistemele de conversie și automatizare. Include funcții avansate precum semnale sincronizate și control de timp mort („deadband”), esențiale pentru protejarea componentelor de suprasarcină.

În prezent, Paul Medinceanu este cercetător în cadrul Institutului de Cercetare CAMPUS din București, unde lucrează la tehnologii emergente pentru gestionarea puterii în circuite integrate.

Cele două proiecte arată că România are tineri capabili să dezvolte tehnologii aplicabile în industrii cheie: auto, energie și electronică. Prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României oferă vizibilitate acestor cercetători și sprijină formarea unei generații care poate contribui concret la transformarea tehnologică a țării.