Tinerii ingineri de la UPB Drive, care au construit o mașină de curse, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Inițiativa a demarat în anul 2018, când un grup de studenți pasionați de inginerie a decis să construiască un monopost de la zero - o mașină de curse de tip Formula Student. Prototipurile DR01 și DR02 au reprezentat primii pași, construite din materiale simple (în unele cazuri PVC și plăci) pentru testare și învățare cu care au participat la competiții naționale și internaționale. După ce au trecut de faza de prototip, echipa a lansat prima mașină funcțională în urmă cu aproximativ trei ani. De atunci, sunt deja la a patra versiune funcțională a monopostului.

În paralel, evoluția tehnologică este vizibilă: echipa lucrează la o variantă hybrid a vehiculului, o tranziție care vine ca un pas intermediar înainte de o eventuală electrificare completă. În ultima perioadă, echipa și-a concentrat eforturile asupra proiectării unui tren de rulare hibrid și pe inovații precum suspensia spate „3-point trailing arm”.

Eforturile echipei nu se rezumă doar la laborator sau garaj - tinerii ingineri au pus monopostul pe pistă în competiții internaționale, acumulând experiență valoroasă și rezultate remarcabile. UPB Drive a participat constant la Formula Student Balkans, competiție regională dedicată viitorilor ingineri de performanță, și au dus proiectul în Cehia, Olanda și Italia, unde monopostul a fost testat în contexte riguroase. Un moment important a fost în 2019, când echipa UPB Drive a concurat pentru prima dată la Formula Student Netherlands, pe celebrul circuit TT Assen, cu prototipul DR02. Aici, studenții români au reușit să se remarce, obținând locul 10 la secțiunea Business Plan Presentation în clasa motoarelor cu ardere internă și clasându-se pe poziția 25 la general în aceeași categorie - o performanță notabilă pentru o echipă aflată la început de drum pe scena competițiilor internaționale. În 2023, echipa a reușit să se remarce la competiția din Cehia, urcând pe podium și obținând premiul 1 la proba statică de Business Plan. Anul acesta, UPB Drive a reușit pentru prima dată, cu monopostul de acest sezon, DR06, să termine anduranța la toate cele trei competiții la care au participat, ceea ce a făcut ca sezonul 2024-2025 să fie unul istoric pentru echipă. Urmează lansarea DR07, versiunea la care lucrează acum echipa, cu îmbunătățiri tehnologice și mai multă maturitate de proiect.

Cu determinare, pricepere și spirit inovator, membrii echipei UPB Drive își aduc aportul la imaginea unei Românii tinere, ambițioase și dornice să se poziționeze printre liderii tehnologici din regiune.