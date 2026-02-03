UMF ”Carol Davila” lansează campania „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni - Februarie - luna prevenției cancerului”

Cu această ocazie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București va organiza o sesiune specială dedicată educației pentru prevenție și tehnologiilor care facilitează diagnosticul precoce în aria cancerului, evenimentul intitulat generic ”Oncologie, Tehnologie și Pacientul în Centrul Prevenției” reunind reprezentanți ai mediului academic, autorităților, organizațiilor internaționale, specialiști clinici și asociații de pacienți.

În cadrul evenimentului va fi lansată și campania „O pastilă de cunoaștere pe zi pentru a preveni - Februarie - luna prevenției cancerului”, un proiect al UMF ”Carol Davila” realizat în parteneriat cu UNST POLITEHNICA București.

Printre personalitățile ce vor fi prezente la această manifestare se numără: Rectorul UMF ”Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Mihnea Costoiu, Președintele Colegiului Medicilor din România, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Decanul Facultății de Medicină a UMFCD, Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu, Senator în Parlamentul României, Prof. Univ. Dr. Carmen Orban, Președintele Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Conf. Univ. Dr. Răzvan Prisada, Reprezentant Organizația Mondială a Sănătății, Ioana Novac, Director proiect ROGEN, Cercetător Științific gradul I Dr. Simona Dima, Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Radu Gănescu, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, precum și reprezentanți ai ministerului educației și cercetării și ai ministerului sănătății.