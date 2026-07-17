O vacanță care formează caractere. Prima serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci s-a încheiat, iar înscrierile pentru august continuă

Organizată de Academia Da Vinci, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București, tabăra a oferit participanților un program educațional modern, construit în jurul dezvoltării personale, culturii și leadershipului.

Departe de rutina vacanței petrecute în fața ecranelor, copiii au ales experiențe care îi ajută să crească. Au vizitat muzee, au urcat pe Arcul de Triumf și au descoperit Bucureștiul prin ochii unor exploratori. Au participat la activitățile din cadrul Săptămânii Lămâilor, organizate de Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru”, au învățat tehnici de comunicare, dicție și improvizație scenică și au descoperit viața și opera lui Leonardo da Vinci, omul care a demonstrat că marile realizări se nasc din curiozitate, disciplină și creativitate.

Programul a fost gândit astfel încât fiecare copil să plece acasă cu mai multă încredere în sine, cu prieteni noi și cu dorința de a continua să învețe.

„Un copil care capătă curaj să vorbească în fața celorlalți, care învață să își susțină ideile și să colaboreze este un copil care face un pas important spre viitor. În această săptămână am văzut astfel de transformări în fiecare zi”, a declarat Monica Vîlcu, profesoară la Academia Da Vinci.

„Ne-am propus să construim o tabără care să lase urme frumoase în viața copiilor. Nu doar prin locurile vizitate sau activitățile desfășurate, ci prin valorile pe care le descoperă: respectul, curiozitatea, responsabilitatea și încrederea în propriile forțe. Prima serie ne-a confirmat că această misiune este posibilă”, a declarat Bogdan Ionescu, Directorul Educațional al Academiei Da Vinci.

Prima serie s-a încheiat cu zâmbete, emoții și promisiunea unei revederi.

În luna august începe o nouă serie a Taberei Urbane Academia Da Vinci, iar organizatorii îi invită pe părinți să le ofere copiilor o vacanță care îi inspiră, îi provoacă și îi ajută să devină cea mai bună versiune a lor.

Pentru că uneori, cele mai importante lecții nu se învață în clasă, ci în experiențele care îți deschid mintea și îți dau încredere că poți schimba lumea.