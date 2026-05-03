România domină robotica mondială: echipa Velocity din Brăila câștigă titlul suprem la Houston

Campioni mondiali! Elevii din Brăila au uimit planeta la FIRST Tech Challenge după un parcurs spectaculos

Performanță istorică pentru România în domeniul tehnologiei: echipa de robotică Velocity din Brăila a devenit campioană mondială la FIRST Tech Challenge, după un parcurs intens, plin de provocări, reveniri spectaculoase și recorduri impresionante.

Drumul spre aur: de la probleme tehnice la dominație totală

Elevii de la Velocity Brăila au reușit o performanță excepțională, care plasează România în elita mondială a roboticii. Competiția FIRST Tech Challenge, desfășurată la Houston, a reunit cele mai puternice echipe de pe glob, iar parcursul românilor a fost departe de a fi unul simplu.

Prima zi de concurs a adus atât satisfacții, cât și dificultăți. Echipa a încheiat cu trei victorii din cinci meciuri, însă cele două înfrângeri au fost provocate de probleme tehnice ale robotului. În loc să fie un obstacol decisiv, acest moment a devenit un punct de cotitură.

Orele de după competiție au fost dedicate complet remedierii defecțiunilor. Elevii au lucrat intens, cu atenție la fiecare detaliu, demonstrând o capacitate remarcabilă de adaptare și reziliență.

Revenirea spectaculoasă care a schimbat totul

Ziua a doua a marcat revenirea echipei în forță. Cu un robot optimizat și o strategie bine pusă la punct, Velocity a intrat din nou în arenă decisă să recupereze terenul pierdut.

Rezultatele nu au întârziat să apară. În cele cinci meciuri disputate, echipa a obținut încă trei victorii, urcând până pe locul 26 în clasament și asigurându-și calificarea în fazele eliminatorii.

A fost momentul în care competiția a devenit cu adevărat decisivă.

Alianța care a dus România pe primul loc

În playoff-uri, echipa din Brăila a format o alianță strategică cu echipa Exodus 30030 din Texas. Colaborarea s-a dovedit esențială pentru succesul final.

Primul meci din această etapă a fost câștigat cu un scor impresionant de 405 puncte. În al doilea meci, echipa a depășit toate așteptările, obținând 466 de puncte – un record al diviziei.

Această performanță a anunțat dominația care urma să se concretizeze în câștigarea titlului mondial.

Velocity a demonstrat nu doar excelență tehnică, ci și o capacitate rară de colaborare și strategie, transformând fiecare provocare într-un avantaj competitiv.

România, în topul mondial al roboticii

Victoria echipei din Brăila nu este un caz izolat. La Campionatul Mondial FIRST Tech Challenge, elevii români au ocupat primele patru locuri, confirmând nivelul excepțional al pregătirii în acest domeniu.

Echipa Velocity de la liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat titlul mondial. Pe locul al doilea s-a clasat echipa Heart of RoBots din Buzău, urmată de Quantum Robotics din București și AiCitizens din Focșani.

Această dominație fără precedent a atras reacții la cel mai înalt nivel.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj public: „Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale.”

El a adăugat că i-a întâlnit anterior pe o parte dintre acești elevi și a fost impresionat de energia și creativitatea lor: „Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor.”

Succesul echipei Velocity depășește granițele unei simple competiții. Este rezultatul unei munci susținute, al unei echipe care a învățat să gândească împreună, să se adapteze și să nu renunțe în fața dificultăților.

Un mesaj devenit viral în mediul online surprinde perfect impactul acestei realizări: „Echipa care a pus Brăila pe harta României și România pe harta lumii.”