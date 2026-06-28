1.000 de decese suplimentare în Franța, pe fondul valului de căldură fără precedent

Franța a înregistrat aproximativ 1.000 de decese în plus față de media obișnuită începând din 24 iunie, pe fondul valului de căldură excepțional care a afectat țara timp de 11 zile, a anunțat duminică Agenția Națională de Sănătate Publică (Santé publique France – SpF).

Potrivit instituției, peste 1.200 de persoane au murit pe 24 iunie, iar în zilele de 25 și 26 iunie au fost raportate peste 1.400 de decese zilnic.

Prin comparație, în lunile aprilie și mai, numărul deceselor varia între 900 și 1.000 pe zi.

Autoritățile precizează că aceste decese nu au fost atribuite oficial temperaturilor extreme, însă avertizează că bilanțul final ar putea fi mai ridicat, deoarece efectele căldurii asupra organismului se pot manifesta cu întârziere.

Creșterea mortalității afectează toate grupele de vârstă, însă 85% dintre decesele suplimentare au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 65 de ani.

Agenția a semnalat, totodată, o creștere de aproximativ 40% a deceselor produse la domiciliu, în special în regiunea Île-de-France.

Deși duminică temperaturile au început să scadă, după unul dintre cele mai intense valuri de căldură din istoria recentă a Franței, spitalele rămân sub presiune din cauza efectelor întârziate ale caniculei.

Ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, avertizase încă de sâmbătă că autoritățile observă un număr de decese „mai mare decât în mod normal”, iar datele publicate duminică de Santé publique France confirmă această tendință.

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(sursa: Mediafax)