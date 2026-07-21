Fierbe Strâmtoarea Ormuz! Iranul anunță atacuri asupra bazelor americane

Potrivit Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC), forțele iraniene au lansat marți atacuri asupra unor instalații militare americane din Bahrain și Kuweit. Teheranul susține că au fost vizate două sisteme de apărare antiaeriană și un radar din Bahrain, precum și radare pentru apărarea antirachetă și sisteme de recepție prin satelit amplasate în Kuweit.

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Într-un comunicat, Garda Revoluționară a avertizat că aceste operațiuni reprezintă doar începutul unor atacuri „și mai decisive și mai puternice” cu drone și rachete, mai scrie Euronews.

În același timp, Garda Revoluționară a anunțat că a interceptat două petroliere despre care susține că încercau să tranziteze „ruta sudică nesigură” a Strâmtorii Hormuz, după ce explozii produse în zonă au provocat incendii la bordul navelor. Separat, agenția britanică United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), care monitorizează securitatea navigației comerciale, a confirmat că a primit informații privind un petrolier aflat în apropierea coastelor Omanului care a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută. Potrivit UKMTO, echipajul a fost nevoit să abandoneze nava și s-a refugiat într-o barcă de salvare. Până în acest moment nu există informații oficiale privind eventuale victime sau despre autorul atacului.

Incidentele au loc la scurt timp după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat încheierea celei de-a zecea nopți consecutive de atacuri asupra unor obiective militare iraniene. Potrivit unui comunicat al armatei americane, operațiunile au vizat centre de comandă, capacități navale, lansatoare de rachete și drone, precum și sisteme de apărare antiaeriană.

Washingtonul susține că scopul acestor lovituri este reducerea capacității Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. „Forțele americane rămân pregătite să tragă Iranul la răspundere pentru agresiunile neprovocate împotriva marinarilor civili care încearcă să tranziteze liber și în siguranță această rută maritimă”, a transmis CENTCOM.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere maritime din lume, prin care trece o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale. În ultimele săptămâni, intensificarea confruntărilor dintre Iran și Statele Unite a redus considerabil traficul comercial prin această zonă, alimentând îngrijorările privind aprovizionarea cu energie. Piața petrolului a reacționat imediat. Cotația Brent, reperul internațional, a urcat cu 3,2%, până la 90,95 dolari pe baril, în timp ce petrolul WTI american a crescut cu 2,8%, ajungând la 84,04 dolari pe baril.

În paralel cu escaladarea militară, continuă și eforturile diplomatice. Ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a ajuns luni la Islamabad pentru discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și alți oficiali. Pakistanul este considerat unul dintre principalii mediatori în actuala criză, însă autoritățile nu au precizat dacă întâlnirile sunt legate direct de negocierile dintre Teheran și Washington. Cu o zi înainte, secretarul de stat american Marco Rubio declara că Statele Unite rămân deschise unei soluții diplomatice, însă doar în condițiile unui acord „real” și pe care Iranul să fie dispus să îl respecte.

(sursa: Mediafax)