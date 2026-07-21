Echipa roșie a câștigat prima probă a etapei, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! Diseară, adversarii lor caută revanșa într-o provocare surprinzătoare, pe apă

Aseară a avut loc premiera noului sezon Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, iar Nea Mărin a revenit cu pofta pentru provocări și pus la treabă. Căpitanii și-au făcut echipele, iar participanții au înțeles ce înseamnă, de fapt, să fii sub atentă îndrumare în acest show! Diseară, de la ora 21:00, distracția și probele continuă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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Cu o Mirela Vaida decisă să câștige, cu o Adriana Trandafir care a alergat mult după colega ei de echipă și cu doi căpitani deciși să bifeze prima victorie, echipa roșie a dus la capăt proba serii, pe primul loc și s-a bucurat de relaxare! Aceștia au avut ocazia să ajungă la plajă, unde au fost rapid văzuți de oameni și rugați să facă poze cu aceștia, au descoperit povestea de viață a unui sculptor local și seara s-au bucurat de o cină copioasă.

Dacă pentru unii, prima zi a fost de neuitat, pentru ceilalți, lucrurile au stat total diferit! Codruța Filip, Valentin Sanfira, Rikito și Sonny au pierdut, așa că Nea Mărin le-a pregătit numeroase activități de dus la capăt. Au ajuns și pierzătorii la plajă, însă doar pentru a o curăța și pentru a-i servi pe adversarii lor. Apoi, fabricile de dulciuri și de pește și fructe de mare au devenit locurile în care a fost mult de muncă! Nici de cină nu s-au putut bucura cu adevărat, fiind nevoiți să se asigure că duc la capăt toate plăcerile celor care i-au învins.

Diseară, dorința de revanșă este mare! Valentin și Codruța vor să dea totul pentru a simți gustul relaxării, în timp ce Mirela și Adriana și-ar dori să bifeze cea de-a doua reușită, la rând. Cine va reuși să se impună, rămâne de văzut.

Tot atunci, câștigătorii vor descoperi un hotel de vis în care se vor bucura de masaj și saună, în timp ce pierzătorii vor ajunge într-un depozit în care vor avea multe treburi. Seara îi va prinde pe toți într-o nouă locație de neratat din România, cu multă muzică frumoasă și cu energie bună.

Nu ratați noi ediții din sezonul Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!