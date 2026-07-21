Concurență acerbă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Specializările care atrag cei mai mulți candidați

Cele mai căutate programe de licență au avut peste cinci candidați pe un loc finanțat de la buget, iar numărul candidaților internaționali continuă să crească.

Potrivit datelor transmise de UAIC, pentru studiile universitare de licență au fost depuse 17.724 de dosare, iar pentru programele de masterat, 4.255 de dosare.

Peste 4.300 de locuri bugetate la licență

În sesiunea din acest an, universitatea a scos la concurs 4.342 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență și 2.360 de locuri bugetate pentru masterat. Concurența generală a fost de 3,10 candidați pe un loc bugetat la licență și de 1,80 candidați pe un loc bugetat la masterat.

Cele mai căutate programe de licență

Relații internaționale și studii europene – 5,43 candidați/loc;

Resurse umane – 5,34;

Psihologie – 5,06;

Psihopedagogie specială – 5,04;

Comunicare și relații publice – 5,03.

În topul preferințelor candidaților se mai află Kinetoterapie și motricitate specială (4,81 candidați/loc), Jurnalism (4,75), Chimie medicală (4,67), Științe politice (4,29) și Pedagogia învățământului primar (4,26).

Facultatea cu cea mai mare concurență

La nivelul facultăților, cea mai ridicată concurență s-a înregistrat la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, cu 4,70 candidați pe un loc bugetat.

Aceasta este urmată de Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (4,35), Facultatea de Drept (3,85), Facultatea de Chimie (3,08) și Facultatea de Educație Fizică și Sport (2,96).

Citește și Noua generație de studenți alege altfel. Specializările unde admiterea devine tot mai dificilă. Facultatea cu 10 candidati pe loc

Masteratul cu 5 candidați pe loc

La studiile universitare de masterat, cea mai mare concurență a fost înregistrată la programul Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului, cu 5,55 candidați pe un loc bugetat.

Acesta este urmat de programele Matematici fundamentale pentru învățământ (4,57 candidați/loc), Psihologie clinică și psihoterapie (4,05), Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor (4,00), Laborator medical (3,55), Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (3,24), Psihologie educațională și consiliere (3,24), Comunicare strategică în mediul digital (3,21), Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor (2,80) și Criminalistică (2,76).

Candidați din străinătate

UAIC anunță că interesul candidaților români de pretutindeni pentru oferta educațională s-a menținut ridicat. În sesiunea din iulie 2026 au fost depuse 2.260 de dosare de către românii de pretutindeni, cu peste 5% mai multe decât în aceeași sesiune a anului trecut.

Universitatea remarcă și o creștere a atractivității internaționale. Candidații înscriși la programele de licență provin din 41 de țări, față de 25 în 2025, iar cei înscriși la masterat provin din 26 de state, comparativ cu 18 anul trecut. Totodată, numărul candidaților din alte țări decât România și Republica Moldova a crescut cu 22% la licență și cu 77% la masterat.

Când se afișează rezultatele

Rezultatele admiterii vor fi afișate de fiecare facultate în perioada 19–31 iulie, interval în care vor avea loc și etapele de confirmare a locurilor, potrivit calendarului propriu al fiecărei facultăți.

Universitatea va organiza și o sesiune de admitere în luna septembrie, pentru locurile rămase disponibile după încheierea admiterii din iulie. Înscrierile sunt programate în perioada 1–3 septembrie, iar selecția candidaților și afișarea rezultatelor vor avea loc între 4 și 9 septembrie 2026, potrivit observatornews.ro.