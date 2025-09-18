A 12-a condamnare la moarte din acest an în Florida în cazul unui bărbat care a ucis familia soției

David Pittman, în vârstă de 63 de ani, a fost declarat mort la ora 18:12 EDT, după ce i s-a administrat o injecție letală la închisoarea de stat din Florida, lângă Starke, în baza unui mandat de execuție semnat de guvernatorul republican Ron DeSantis.

„Știu că ați venit cu toții să vedeți cum un om nevinovat este ucis de statul Florida. Sunt nevinovat. Nu am ucis pe nimeni. Asta e tot”, ar fi spus Pittman în ultimele sale cuvinte, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al lui DeSantis, Alex Lanfranconi.

În timp ce i se administrau medicamentele, Pittman a respirat adânc de câteva ori, apoi a rămas nemișcat.

În 1991, Pittman a fost condamnat la moarte pentru trei acuzații de crimă de gradul întâi, potrivit dosarelor judecătorești. Juriul l-a găsit vinovat și de incendiere și furt calificat.

Pittman și soția sa, Marie, treceau printr-un divorț controversat în mai 1990, când au avut loc crimele, iar anchetatorii spun că el amenințase de mai multe ori că îi va face rău familiei ei.

Mărturiile din proces au arătat că Pittman a tăiat linia telefonică la casa părinților soției sale din Mulberry, Florida, Clarence Knowles, în vârstă de 60 de ani, și soția sa, Barbara Knowles, în vârstă de 50 de ani. Pittman i-a înjunghiat mortal pe cei doi soți, precum și pe cealaltă fiică a lor, Bonnie Knowles, în vârstă de 21 de ani. Pittman a dat apoi foc casei și a furat mașina lui Bonnie Knowles, pe care a incendiat-o și pe aceasta. Familia a fost găsită moartă pe 15 mai în acel an.

Un martor în timpul procesului său din 1991 l-a identificat pe Pittman ca fiind persoana văzută fugind de mașina în flăcări. Un informator din închisoare a mărturisit, de asemenea, că Pittman a recunoscut crimele. Jurații au recomandat pedeapsa cu moartea cu 9 voturi la 3.

Șeriful Grady Judd din comitatul Polk, unde au avut loc crimele, a asistat la execuție miercuri seara. El a declarat că era potrivit ca pedeapsa cu moartea a lui Pittman să fie executată.

„Era rău atunci. Nu s-a schimbat niciodată”, a declarat Judd după aceea. „Acest om rău a exterminat o întreagă familie”.

Marți, recursul final al lui Pittman a fost respins de Curtea Supremă a Statelor Unite.

Cele mai recente recursuri ale sale s-au concentrat pe dovezi recente care indicau că suferă de dizabilități intelectuale, inclusiv un IQ de aproximativ 70, care era evident la momentul crimelor. Avocații săi au susținut că execuția sa ar încălca protecția oferită de Constituție împotriva executării unei persoane cu probleme mentale grave. Avocații statului nu au fost de acord, susținând că era prea târziu pentru Pittman să invoce o deficiență mentală din anii anteriori. Curtea Supremă din Florida, inversând o decizie anterioară, a hotărât în 2020 că astfel de cereri nu pot fi aplicate retroactiv.

Până în prezent, 31 de persoane au fost executate în SUA în acest an, Florida fiind în fruntea națiunii cu o serie de mandate de execuție semnate de DeSantis, care a semnat mai multe mandate decât oricare dintre predecesorii săi.

În această toamnă sunt programate încă două execuții în Florida. Victor Tony Jones urmează să fie executat pe 30 septembrie pentru uciderea a două persoane în timpul unui jaf în 1990, iar Samuel Lee Smithers urmează să fie executat pe 14 octombrie pentru uciderea a două femei în 1996.

Înainte de Pittman, ultima persoană executată în Florida a fost Curtis Windom, în vârstă de 59 de ani, pe 28 august, pentru condamnarea sa în 1992 pentru uciderea iubitei sale, a mamei acesteia și a unui alt bărbat.

Florida efectuează toate execuțiile prin injectarea a trei medicamente – un sedativ, un paralizant și un medicament care oprește inima, potrivit Departamentului de Corecții al statului.

(sursa: Mediafax)