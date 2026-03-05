x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia

Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   22:00
Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia
Sursa foto: Hepta/Rutte, despre activarea Articolul 5 NATO, după ce o rachetă iraniană a zburat spre Turcia: „Vom rămâne mereu foarte ambigui”

Doborârea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia de către apărarea aeriană a NATO nu oferă un motiv imediat pentru a declanşa clauza de apărare reciprocă prevăzută de Articolul 5 al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters.

"Nimeni nu vorbeşte despre Articolul 5", a spus Rutte. "Cel mai important lucru este că adversarii noştri au văzut ieri că NATO este atât de puternică şi de vigilentă, şi chiar mai vigilentă, dacă este nevoie, de sâmbătă", a afirmat el.

Turcia a declarat că apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană în timp ce se îndrepta spre spaţiul aerian turcesc, fiind pentru prima dată când acest membru al Alianţei a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu şi amplificând riscul unei extinderi care să implice aliaţii săi din bloc.

Statul Major General al Forţelor Armate Iraniene a negat joi că ar fi lansat rachete asupra Turciei, spunând că Republica Islamică respectă suveranitatea Turciei "prietenoase", conform unei declaraţii difuzate de presa iraniană.

Articolul 5 al NATO specifică faptul că un atac asupra unuia dintre membrii Alianţei este un atac asupra tuturor celorlalţi.

Rutte a declarat că NATO sprijină Statele Unite în atacurile lor împotriva Iranului, deoarece această ţară este "aproape de a deveni o ameninţare şi pentru Europa".

În timp ce războiul SUA-Iran a intrat în a şasea zi, conflictul s-a extins dincolo de statele din Golf şi în Asia, tulburând pieţele globale şi determinând mii de turişti şi locuitori blocaţi să încerce să fugă din Orientul Mijlociu.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: mark rutte articol 5 nato incident racheta iraniana turcia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri