Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia

"Nimeni nu vorbeşte despre Articolul 5", a spus Rutte. "Cel mai important lucru este că adversarii noştri au văzut ieri că NATO este atât de puternică şi de vigilentă, şi chiar mai vigilentă, dacă este nevoie, de sâmbătă", a afirmat el.



Turcia a declarat că apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană în timp ce se îndrepta spre spaţiul aerian turcesc, fiind pentru prima dată când acest membru al Alianţei a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu şi amplificând riscul unei extinderi care să implice aliaţii săi din bloc.



Statul Major General al Forţelor Armate Iraniene a negat joi că ar fi lansat rachete asupra Turciei, spunând că Republica Islamică respectă suveranitatea Turciei "prietenoase", conform unei declaraţii difuzate de presa iraniană.



Articolul 5 al NATO specifică faptul că un atac asupra unuia dintre membrii Alianţei este un atac asupra tuturor celorlalţi.



Rutte a declarat că NATO sprijină Statele Unite în atacurile lor împotriva Iranului, deoarece această ţară este "aproape de a deveni o ameninţare şi pentru Europa".



În timp ce războiul SUA-Iran a intrat în a şasea zi, conflictul s-a extins dincolo de statele din Golf şi în Asia, tulburând pieţele globale şi determinând mii de turişti şi locuitori blocaţi să încerce să fugă din Orientul Mijlociu.

AGERPRES