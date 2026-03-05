x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   21:58
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Sursa foto: Nicușor Dan susține că bugetul pentru anul 2026 va fi adoptat în luna martie

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări joi seară, că în cursul acestei luni România va avea buget. El a declarat că a discutat pe acest subiect cu reprezentanții tuturor partidelor din Coaliția de guvernare.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat cu fermitate că bugetul pentru anul 2026 va fi adoptat în luna martie, chiar dacă în coaliție au fost discuții aprinse între parteneri.

„Sunt niște chestiuni care sunt de natură executiv-parlamentară, însă, după ce am discutat cu reprezentanții fiecăruia din partidele din coaliție, o spun cu toată responsabilitatea, România va avea un buget în luna martie acestui an. Bineînțeles, avem o coaliție, în coaliție sunt niște partide, partidele astea au niște oameni, oamenii ăștia spun lucruri unii despre alții. Dar, pe chestiunea bugetului, o spun cu responsabilitate, România va avea buget”, a declarat Nicușor Dan.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: nicusor dan buget martie
