Live TEXT A cincea zi de război în Ucraina. Bombardament în Harkov. Au început negocierile din Belarus

Update 15.00 Pe multe canale de informare social media din Ucraina circula un manual de utilizarea cu ajutorul caruia oricine poate invata sa utilizeze lansatorul de grenade Javelin

Update 14.30 În jurul pranzului, orasul Harkov a fost atacat puternic din aer, cu rachete si bombardiere Suhoi. Mai multe persoane au fost ucise. "Rachetele au căzut pe zone rezidențiale. Unii oameni au murit chiar pe stradă. Numărul morților și răniților nu este încă cunoscut", a declarat Anton Gerashchenko, primarul orasului.

Sursa canal telegram Harkov Life

Update 14.20 "Rusia continuă să lupte împotriva Ucrainei nu numai cu arme militare, ci și cu informații. Ei creează pagini false ale oficialilor guvernamentali, manipulează informații, creează niște falsuri. Astăzi au creat o clonă a paginii mele de Instagram", a anun'at pe canalele sale de informare, Vitaly Klitciko, primarul Kievului.

UPDATE 14.13 In urma cu cateva minute, la Sumi s-a dat alarma si se prezic lupte intense de stradă: "Vehiculele inamice se apropie de oraș din toate părțile. Există amenințarea de lupte de stradă!.Fiți într-un loc sigur acasă, departe de ferestre"

Update 14.10 In urma cu cateva minute, forte de voluntari ucrainieni au capturat, în regiunea Herson, mai multe camioane ce aveau instalate cel mai nou sistem rusesc de rachete antiaeriene „Pantsir”.

Update 13. 40 Bombardamente puternice în Harkov

La lucha continua en Kharkov. pic.twitter.com/cLd9mkKK1N — Pretorianos (@PretorianosNews) February 28, 2022

A real hell is going on in #Kharkov. There are civilians killed. pic.twitter.com/CA49VMXqcp — Ukraine Update | Оновлення України (@Mohit_Raiyani) February 28, 2022

Update 13.25 Grupul internațional de hackeri Anonymous, care luptă oficial de partea Ucrainei împotriva Rusiei, a dezactivat peste 300 de site-uri web ale agențiilor guvernamentale ruse, instituțiilor media de stat, băncilor, precum și site-uri web ale unor bănci importante din Belarus, inclusiv Belarusbank, Priorbank și Belinvestbank.

Update 13.20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelesky, a adresat un mesaj de mulțumire României și președintelui Klaus Iohannis pentru contribuția semnificativă la capacitățile de apărare ale țării sale, atacată de Rusia.

I am grateful to Romania for its significant contribution to the defense capabilities of our country. I am grateful to @KlausIohannis for supporting Ukraine's membership in the European Union. We feel the political and defense support of our partners. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2022

Update 13.10 Bursa Valori din Moscova rămâne deschisă și luni.

Update 13.00 În Berdiansk-ul ocupat de fortele Armatei Federatiei Ruse, locuitorii s-au adunat in fata primariei si canta imnul Ucrainei. Pe canalele de informare locale se imprastie mesaje ca oamenii sa se implice in lupta de gherila

Update 12.50 SUA au aprobat pentru prima dată livrarea directă a rachetelor Stinger în Ucraina, care face parte dintr-un pachet de sprijin aprobat vineri de Casa Albă.

UPDATE 12.30 Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a declarat că au început discuțiile cu Rusia în Belarus.

UPDATE 12.00 Operatorii de telefonie mobilă Kyivstar, Vodafone Ucraina și lifecell au blocat accesul la rețelele lor pentru abonații din Rusia și Belarus.

UPDATE 11.40 Delegația ucraineană a sosit în zona graniței ucrainene-belaruse pentru a participa la negocieri cu reprezentanții Federației Ruse. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Președinției Ucrainei.

Update11.20 Președintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a publicat luni, 28 februarie, un nou mesaj video pe Facebook în care vorbește despre curajul și dăruința poporului său ucrainean în războiul declanșat de ruși.

Zelensky 28.02.2022

UPDATE 11.00 La Kiev sunt descoperite periodic echipamente de poziționare pentru loviturile cu rachete. Populatia a fost sfatuita de catre oficialitati sa le distruga.

UPDATE 10.40 Comunitatea mondială de hackeri Anonymous, care luptă oficial de partea Ucrainei împotriva Rusiei, a raportat dezactivarea site-urilor bancare din Belarus.

UPDATE 10.35 Delegația ucraineană a sosit în zona graniței ucrainene-belaruse pentru a lua parte la discuții cu reprezentanții Federației Ruse. Din delegație fac parte Oleksiy Reznikov, ministrul apărării al Ucrainei, Mykhailo Podoliak, consilier al șefului biroului prezidențial, Andriy Kostin, prim-adjunct al șefului delegației ucrainene la Grupul de contact tripartit, Rustem Umerov, deputat.

Subiectul discutiilor este încetarea imediată a focului și retragerea trupelor din Ucraina.

Update 10.25 Avioanele rusești atacă orașul Harkov

Avioanele rusești ataca orasul Harkov pic.twitter.com/6GglNwAyyv — Jurnalul (@JurnalulN) February 28, 2022

UPDATE 10.20 Ministrul adjunct al Apărării Ucrainei, Ganna Malyar, a postat pe pagina sa de Facebook un raport despre pierderile totale estimate ale armatei Rusiei, din 24 februarie până astăzi, 28 februarie. Astfel, până la ora actuală, rușii ar fi pierdut în câmpul de luptă aproximativ 5300 de soldați.

În raport mai sunt indicate distrugerea de către forțele armate ale Ucrainei a 29 de aeronave, 29 de elicoptere, 191 de tancuri, 816 blindate, 291 de echipamente auto, două nave maritime.

UPDATE 10.00 Informația difuzată de Ministerul Apărării al Federației Ruse despre cucerirea centralei nucleare Zaporizhzhya de către armata rusă este falsă, a informat NNEGC Energoatom.

UPDATE 09.30 Banca Centrală Rusă a ridicat rata dobânzii la împrumuturi de la 9,5% la 20%.

Update 09.15 Ministerul Apărării al Federației Ruse: În timpul unei operațiuni speciale, unitățile ruse au preluat controlul orașelor Berdyansk și Energodar.

Ministerul rus al Apărării: forțele ruse păzesc și controlează pe deplin zona din jurul centralei nucleare Zaporojie. Personalul CNE continuă să lucreze la întreținerea instalațiilor și controlul situației radioactive în regim normal. Fondul radioactiv este normal.

Ministerul rus al Apărării: De la începutul operațiunii Forțelor Armate RF, au fost lovite 1.114 obiecte din infrastructura militară a Ucrainei.

Dintre acestea: 31 de puncte de control și un centru de comunicații al Forțelor Armate ale Ucrainei. Au fost distruse 314 tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 57 de lansatoare de rachete multiple, 121 de artilerie de câmp și mortiere, 274 de unități de vehicule militare speciale.

!!!! Ministerul rus al Apărării: apel către locuitorii Kievului. Toți civilii din oraș pot părăsi liber capitala Ucrainei de-a lungul autostrăzii Kiev-Vasilkov. Această rută este deschisă și sigură.

Update 09.10 Ucraina confirmă pierderea completă a întregii regiuni Berdiansk, precum și a Berdianskului însuși, care chiar ieri a intrat sub controlul Forțelor Armate ale Federație Ruse. Sursa canale rusești

Update 09.00 Postarea Ministerului Apărării al Ucrainei:

Stabiliți patrule pentru a monitoriza mișcările inamicului.

Odată ce înțelegeți direcția de mișcare a coloanelor inamice, blocați calea acestora.

Aruncați podul în aer, blocați drumul cu ceva greu și mare: camioane, tractoare etc.

Când coloana se oprește, aruncați cocktail-uri Molotov în ea, trageți cu armele disponibile.

Dacă capturați prizonieri, înregistrați-i pe video. Acest lucru îi demoralizează pe ocupanți.

Așezați afișe „Vei muri aici”, „Ești întâmpinat aici nu cu flori, ci cu gloanțe” și așa mai departe.

Update 08. 31 Alertă de raid aerian în Kiev!

Update 08.30 Un batalion-grup tactic de ocupanți ruși a pătruns dinspre nord-vest, probabil pentru a întări gruparea care ataca în zadar capitala Ucrainei. În urma acțiunilor de succes și coordonate, aproximativ 50 de ocupanți au fost uciși, au fost confiscate documente importante și echipamentele inamice au fost distruse.

sursa: canal informare oficial ucrainean

Update 08.25 Delegația ucraineană a ajuns pe teritoriul Belarusului, pentru discuții cu reprezentanții Federației Ruse. Reprezentanții delegației din Ucraina se apropie de locul stabilit pentru negocieri, transmite Nexta Live.

Update 08.20 Comunicat al Apărării Teritoriale a Kievului catre locuitori:

„În general, noaptea a fost liniștită, au avut loc mai multe lupte și bătălii cu grupuri de sabotaj și recunoaștere, dar în acea noapte orașul era mai pregătit pentru apărare. Prin urmare, când părăsiți orașul după ora 08:00, veți vedea fortificații, arici antitanc și alte fortificații apărute pe străzile Kievului. În capitală, luptele de stradă continuă în aproape fiecare cartier al orașului. Prin urmare, plecați numai în caz de urgență - când trebuie să cumpărați alimente sau medicamente.

Vă îndemnăm să vă uniți forțele și să vă ajutați reciproc: întrebați-vă vecinii dacă aveți nevoie de ajutor, mai ales când este vorba de bătrâni sau de familii ale căror rude apără Ucraina. Supravegheați apartamentele vecinilor care au părăsit orașul pentru a preveni jafurile.

Rețineți că restricția nu a fost ridicată. Din 28 februarie va dura, după cum s-a stabilit anterior, de la 22:00 la 7:00”.

Update 08.15 Rubla rusă a scăzut din nou și a atins un nou minim record. Moneda rusă a înregistrat o scădere cu 40% față de dolarul american.

Update 07.31 Statul major al forțelor armate ucrainene susține că Rusia suferă pierderi semnificative. Începând cu ora 06:00, 27 februarie: pierderi estimate de personal – circa 4.500 de persoane, tancuri – circa 150, vehicule blindate – peste 700, rezervoare de combustibil – 60, sistem Buk – 1, sisteme Grad – 4, elicoptere – 26.

⚡️The general staff of Ukraine’s armed forces says Russia suffers significant losses.



As of 6 p.m., Feb. 27: estimated loss of personnel – about 4,500 people, tanks – about 150, armored vehicles – over 700, fuel tanks – 60, Buk system – 1, Grad systems – 4, helicopters – 26. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

Update 07.30 Militarii ruși au bombardat orașul Cernihiv toată noaptea

⚡️A missile struck a residential building in Chernihiv, a city 150 km north from Kyiv, according to the State Communications Service.



Two lower floors were set on fire. There is currently no information about casualties. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022