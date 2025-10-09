Acord de pace în Fâșia Gaza. Armata israeliană începe pregătirile pentru punerea în aplicare a înțelegerii

Forțele de apărare ale Israelului (IDF) au transmis joi că au început „pregătirile operaționale” în vederea implementării acordului privind Fâșia Gaza, conform unui comunicat publicat pe Telegram.

„În urma instrucțiunilor conducerii politice și a evaluării situației, armata a început pregătirile operaționale pentru aplicarea acordului”, se arată în mesaj.

Potrivit armatei, procesul include stabilirea unor protocoale de luptă și ajustarea liniilor de desfășurare, care urmează să fie modificate „în curând”.

IDF a mai precizat că trupele rămân desfășurate în zonă și sunt „pregătite pentru orice evoluție operațională”.

Acordul privind Fâșia Gaza, aflat în negocieri de mai multe săptămâni, ar urma să aducă o schimbare semnificativă în dinamica militară și umanitară a regiunii, însă detaliile sale nu au fost încă făcute publice, potrivit Al Jazeera.

Liderul democraților din Senatul SUA salută acordul

Liderul majorității democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer, a salutat acordul privind Gaza, descriindu-l drept „un pas important” spre încetarea războiului și începutul unei păci durabile.

Senatorul american a declarat că noul acord privind Gaza aduce „o mare ușurare” familiilor ostaticilor, Israelului și palestinienilor care au îndurat luni de violențe și criză umanitară.

Într-un comunicat transmis presei, acesta a subliniat că, deși „munca nu s-a încheiat”, orice pas spre încheierea conflictului este binevenit.

„Acest acord aduce o mare ușurare familiilor ostaticilor, întregului Israel și palestinienilor care au suferit prea mult în această catastrofă umanitară”, a spus Schumer.

El a adăugat că urmează o etapă dificilă de negociere pentru încetarea completă a războiului și pentru reconstruirea Fâșiei Gaza fără prezența Hamas, potrivit Al Jazeera.

„Trebuie să ne concentrăm pe creșterea ajutorului umanitar pentru palestinieni și pe construirea unei păci durabile care să asigure securitatea și demnitatea atât israelienilor, cât și palestinienilor”, a afirmat senatorul.

Schumer a încheiat spunând că „așteaptă detaliile și implementarea finală” a primei faze a acordului, pe care a descris-o drept „o rază de speranță” într-un conflict marcat de distrugere și pierderi de vieți omenești.