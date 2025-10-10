Acord de pace în Gaza. Trupele israeliene au început retragerea din regiune. Palestinienii se întorc acasă

Armata israeliană anunță intrarea în vigoare a armistițiului în Gaza

Armata israeliană a declarat vineri că acordul de încetare a focului din Gaza a intrat în vigoare la prânz, ora locală (09:00 GMT), adăugând că trupele „au început să se poziționeze de-a lungul liniilor de desfășurare actualizate”, potrivit France24.

„IDF: Acordul de încetare a focului a intrat în vigoare la ora 12:00”. „Începând cu ora 12:00 (09:00 GMT), trupele IDF au început să se poziționeze de-a lungul liniilor de desfășurare actualizate, în pregătirea acordului de încetare a focului și a returnării ostaticilor.”, a anunțat armata într-un comunicat.

Potrivit relatărilor de la fața locului, armata israeliană a început să se retragă din porțiuni importante ale Fâșiei Gaza, transmite Al Jazeera.

Familiile palestiniene au început să se deplaseze din zonele rezidențiale din vest spre centrul orașului Gaza, de unde fuseseră forțate să plece în ultimele luni de conflict.

Unități militare israeliene s-au retras și din centrul Fâșiei, iar în tabăra Nuseirat mai multe familii au pornit către nord, însă așteaptă încă plecarea ultimelor tancuri israeliene din așa-numitul Coridor Netzarim, zonă strategică unde armata Israelului a avut baze operaționale.

Deși retragerea pare să marcheze o schimbare în desfășurarea operațiunilor, locuitorii din zonă relatează o intensă activitate militară israeliană.

Dronelor li s-au alăturat avioane de luptă și nave de război, care au efectuat atacuri în mai multe puncte unde se adunaseră civili care încercau să se întoarcă acasă.

Oficiali americani au confirmat anterior că o echipă militară americană formată din 200 de soldați va fi desfășurată în regiune pentru a ajuta la supravegherea implementării acordului.