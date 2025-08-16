Acuzat că și-a înscenat moartea pentru a evita acuzațiile de viol, găsit vinovat în Utah

Un juriu din Salt Lake County l-a găsit pe Nicholas Rossi vinovat de un viol comis în 2008, după un proces de trei zile în care acuzatoarea și părinții acesteia au depus mărturie. Verdictul a fost pronunțat la câteva ore după ce Rossi, în vârstă de 38 de ani, a refuzat să depună mărturie în propria apărare. El va fi condamnat în acest caz pe 20 octombrie și va fi judecat în septembrie pentru o altă acuzație de viol în comitatul Utah.

Un necrolog publicat online susținea că Rossi murise pe 29 februarie 2020, din cauza unui limfom non-Hodgkin în stadiu avansat. Însă poliția din statul său natal, Rhode Island, împreună cu fostul său avocat și o fostă familie adoptivă, au pus la îndoială faptul că acesta ar fi murit. El a fost arestat în Scoția în anul următor, în timp ce primea tratament pentru COVID-19, după ce personalul spitalului din Glasgow i-a recunoscut tatuajele distinctive dintr-o notificare Interpol.

El a fost extrădat în Utah în ianuarie 2024, după ce a pierdut un apel de extrădare în care susținea că era un orfan irlandez pe nume Arthur Knight.

(sursa: Mediafax)