Acuzat că și-a înscenat moartea pentru a evita acuzațiile de viol, găsit vinovat în Utah

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   18:40
Un bărbat din Rhode Island acuzat că și-a înscenat moartea și a fugit din Statele Unite pentru a scăpa de acuzațiile de viol a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unei foste iubite, în primul său proces din cele două pe care le are în Utah, notează AP.

Un juriu din Salt Lake County l-a găsit pe Nicholas Rossi vinovat de un viol comis în 2008, după un proces de trei zile în care acuzatoarea și părinții acesteia au depus mărturie. Verdictul a fost pronunțat la câteva ore după ce Rossi, în vârstă de 38 de ani, a refuzat să depună mărturie în propria apărare. El va fi condamnat în acest caz pe 20 octombrie și va fi judecat în septembrie pentru o altă acuzație de viol în comitatul Utah.

Un necrolog publicat online susținea că Rossi murise pe 29 februarie 2020, din cauza unui limfom non-Hodgkin în stadiu avansat. Însă poliția din statul său natal, Rhode Island, împreună cu fostul său avocat și o fostă familie adoptivă, au pus la îndoială faptul că acesta ar fi murit. El a fost arestat în Scoția în anul următor, în timp ce primea tratament pentru COVID-19, după ce personalul spitalului din Glasgow i-a recunoscut tatuajele distinctive dintr-o notificare Interpol.

El a fost extrădat în Utah în ianuarie 2024, după ce a pierdut un apel de extrădare în care susținea că era un orfan irlandez pe nume Arthur Knight.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: acuzat inscenare moarte vinovat utah
