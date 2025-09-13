x close
Administrația Trump oprește fondurile pentru programele globale HIV/SIDA!

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   13:40
Administrația Trump oprește fondurile pentru programele globale HIV/SIDA!
Sursa foto: Hepta

Statele Unite au suspendat o parte din finanțarea pentru programul lor emblematic de combatere a SIDA, potrivit organizațiilor internaționale și membrilor Congresului, care avertizează că reducerile afectează deja pacienții și opresc proiecte esențiale la nivel global, notează CNN.

Programul Președintelui pentru Urgențe în Lupta împotriva SIDA (PEPFAR), lansat în 2003 de George W. Bush, marchează în 2025 două decenii de activitate în reducerea epidemiei de HIV/SIDA la nivel mondial. Cu toate acestea, tăierile de fonduri anunțate de administrația Trump riscă să submineze eforturile de prevenție și tratament, afectând milioane de persoane din Africa și alte regiuni vulnerabile.

PEPFAR a salvat estimativ 26 de milioane de vieți și oferă tratament antiretroviral pentru peste 20,6 milioane de persoane, inclusiv 566.000 de copii. Programul a prevenit, de asemenea, 7,8 milioane de nașteri cu HIV și a oferit profilaxie pre-expunere (PrEP) pentru peste 2,5 milioane de persoane doar în 2024. În ciuda succeselor, reducerile de finanțare amenință continuitatea acestor progrese, iar organizațiile internaționale avertizează că milioane de oameni ar putea fi afectați dacă sprijinul nu va fi restabilit rapid.

Experții în sănătate publică subliniază că susținerea constantă a programului este crucială pentru atingerea obiectivului de eliminare a HIV/SIDA până în 2030. PEPFAR rămâne un simbol al cooperării internaționale și al angajamentului pentru sănătatea globală, iar reducerea fondurilor ar putea inversa progresele realizate în ultimele două decenii.

(sursa: Mediafax)

