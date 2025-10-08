x close
Administrația Trump sub presiunea imigrației și criminalității. Trupele Gărzii Naționale sunt prezente în mai multe orașe americane

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   14:30
Sursa foto: Hepta

Trupele Gărzii Naționale americane sunt poziționate în afara orașului Chicago și ar putea fi desfășurate în Memphis până vineri. Este cea mai recentă acțiune a administrației Trump, care promovează o politică de securitate fermă în marile centre urbane, în pofida opoziției liderilor locali.

Potrivit oficialilor federali, citați de AP, membri ai Gărzii Naționale din Texas au fost instalați într-un centru al Rezervei Armatei SUA din statul Illinois miercuri dimineață. Deși misiunea exactă nu a fost clarificată, operațiunea este legată de intensificarea aplicării legilor privind imigrația și combaterea criminalității în marile orașe.

Guvernatorul Illinois, democratului JB Pritzker, a confirmat prezența trupelor și a anunțat că statul a deschis o acțiune în justiție pentru a bloca desfășurarea acestora, acuzând Casa Albă că transformă militarii în „pioni politici”.

Garda Națională așteptată în Memphis

În Memphis (Tennessee), șefa Poliției, Cerelyn Davis, a declarat că un grup de comandanți federali se află deja în oraș pentru a pregăti sosirea contingentului. Guvernatorul republican Bill Lee a precizat că trupele vor sprijini forțele de ordine locale „în misiuni de aplicare a legii și menținere a ordinii publice”, fără a oferi detalii suplimentare.

Desfășurarea are loc în contextul în care președintele Donald Trump a reiterat, la începutul celui de-al doilea mandat, intenția de a utiliza Legea Insurecției, care permite președintelui să trimită trupe federale în state ce „sfidează legea federală” sau „nu pot controla violențele”.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a impus restricții de zbor deasupra Centrului de Rezervă al Armatei din Elwood, Illinois, invocând motive de securitate.

De la începutul anului, Administrația Trump a dispus desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în mai multe orașe americane, inclusiv Portland, Los Angeles, San Francisco, Baltimore și New Orleans.

Subiecte în articol: sua chicago garda nationala criminalitate imigratie
