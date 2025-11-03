Aeroportul din Bremen, închis temporar după survolul unei drone

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   08:27
Traficul aerian a fost suspendat temporar la aeroportul din Bremen duminică seara din cauza zborului unei drone de origine necunoscută, a declarat poliția germană pentru AFP, citată de Le Figaro.

Aparatul a fost reperat „în imediata apropiere a aeroportului, în jurul orei 19.30”, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției din orașul din nordul Germaniei.

În consecință, controlul aerian, în acord cu poliția federală, a suspendat imediat operațiunile de decolare și aterizare.

Traficul a fost reluat după aproximativ o oră.

Vineri seara, zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore la aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenței dronelor. La începutul lunii octombrie, aeroportul din München, al doilea ca mărime din Germania, a fost nevoit să-și întrerupă operațiunile timp de câteva ore din același motiv.

Autoritățile germane au avertizat în repetate rânduri cu privire la amenințarea crescândă reprezentată de drone, după o serie de incursiuni ale unor aparate neidentificate în aeroporturi și baze militare.

(sursa: Mediafax)

