Aeroportul din München a fost redeschis după închiderea cauzată de drone

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   10:45
Traficul aerian pe Aeroportul din München a revenit la normal vineri dimineață, după ce aeroportul a fost închis temporar joi seara din cauza mai multor drone aflate în spațiul aerian apropiat.

Aeroportul din München și-a suspendat operațiunile temporar joi seara, după ce autoritățile au raportat prezența mai multor drone.

Vineri dimineață, traficul aerian a fost reluat, potrivit unui martor citat de Reuters.

Potrivit unui comunicat oficial, 17 zboruri programate pentru decolare au fost anulate, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Alte 15 aeronave care urmau să aterizeze la München au fost redirecționate către aeroporturi din Stuttgart, Nurnberg, Frankfurt și Viena.

Incidentul vine pe fondul unei serii de cazuri similare raportate recent în Europa. Săptămâna trecută, mai multe aeroporturi din Danemarca au fost paralizate din cauza prezenței dronelor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: aeroport munchen drone redeschidere
