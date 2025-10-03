Aeroportul din München a fost redeschis după închiderea cauzată de drone

Aeroportul din München și-a suspendat operațiunile temporar joi seara, după ce autoritățile au raportat prezența mai multor drone.

Vineri dimineață, traficul aerian a fost reluat, potrivit unui martor citat de Reuters.

Potrivit unui comunicat oficial, 17 zboruri programate pentru decolare au fost anulate, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Alte 15 aeronave care urmau să aterizeze la München au fost redirecționate către aeroporturi din Stuttgart, Nurnberg, Frankfurt și Viena.

Incidentul vine pe fondul unei serii de cazuri similare raportate recent în Europa. Săptămâna trecută, mai multe aeroporturi din Danemarca au fost paralizate din cauza prezenței dronelor.

(sursa: Mediafax)