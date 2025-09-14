Ajutor pentru caracatițele din Grecia

„Caracatiță!”, au strigat membrii echipajului navei Sea Eagle când un cefalopod alunecos s-a strecurat dintr-o plasă de plastic pe care o scoseseră de pe fundul mării, în largul Greciei de nord. Caracatița, care cu câteva clipe înainte fusese prinsă într-o capcană ilegală, și-a întins tentaculele înainte ca salvatorii să o arunce peste bord, în libertatea Mării Egee, scrie Reuters.

Acesta a fost unul dintre norocoși. De la începutul lunii iulie, voluntarii grupului de campanie Sea Shepherd, susținuți de autoritățile regionale, au ridicat mii de capcane și au salvat peste 1.500 de caracatițe, în încercarea de a combate pescuitul ilegal excesiv care amenință populația de caracatițe și care ar putea contribui indirect la creșterea poluării mărilor Greciei. Însă activiștii și autoritățile estimează că, în total, jumătate de milion de capcane pentru caracatițe zac pe fundul mării în nordul Greciei, menite să satisfacă apetitul tot mai mare pentru caracatițe.

„Cifrele sunt absolut uluitoare”, a declarat căpitanul Alex Cornelissen, directorul executiv al Sea Shepherd, într-o zi recentă petrecută pe mare, referindu-se la numărul de capcane ridicate. „Dacă vrei să protejezi caracatițele, trebuie să faci ceva în acest sens”.

El a spus că problema se extinde în toată Europa, în Italia, Spania și Portugalia. Aceasta apare pe fondul creșterii comerțului global cu caracatițe în ultimul deceniu și al modificării obiceiurilor de reproducere ca urmare a schimbărilor climatice.

Grecia, unde caracatița la grătar și ouzo sunt preparate de bază în restaurantele de pe malul mării, pare să fie una dintre zonele cele mai afectate, a spus Cornelissen.

Vânătorii își ademenesc prada plasând capcane, grele cu pietre, pe fundul mării. Capcanele în formă de butoi seamănă cu vizuinele și găurile din stânci unde caracatițele obișnuiesc să se adăpostească și să-și îngrijească ouăle. Ele sunt legate de frânghii lungi atașate de mici balize. Metoda de pescuit este interzisă sau restricționată în timpul sezonului de reproducere din nordul Greciei.

În loc să recupereze capcanele la sfârșitul lunii iunie și să le reinstaleze în octombrie, unii pescari au continuat să adauge capcane la linii de ani de zile. Echipajul navei Sea Eagle a recuperat 288 de kilometri (179 mile) de linii. Capcanele ar trebui să fie marcate cu numele proprietarului, dar majoritatea sunt acoperite de cruste și nu au etichete.

Conform unui studiu recent realizat de organizația de mediu iSea, recipientele din plastic sunt cele mai abundente deșeuri scoase din Marea Traciene. Unele dintre recipientele din plastic se dezintegrează atunci când sunt scoase, a declarat Valia Stefanoudaki, directoarea campaniilor Sea Shepherd în Grecia.

„Vrem să stăm lângă mare și să ne bucurăm de ouzo. Dar faptul că marea se golește nici măcar nu ne trece prin minte”, a spus Stefanoudaki. „Este un lanț, de la cea mai mică (creatură) din mare până la cea mai mare. Când lanțul se rupe, totul se termină”.

