x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Al treilea război mondial: Trusa de supraviețuire recomandată cetățenilor din Marea Britanie și UE

Al treilea război mondial: Trusa de supraviețuire recomandată cetățenilor din Marea Britanie și UE

de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   12:30
Al treilea război mondial: Trusa de supraviețuire recomandată cetățenilor din Marea Britanie și UE

Autoritățile din Marea Britanie și Uniunea Europeană sfătuiesc locuitorii să pregătească o trusă de supraviețuire pentru cel puțin trei zile, ca măsură preventivă în eventualitatea unui conflict major.

Recomandarea a prezentată oficial anul acesta de comisarul UE pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

Ce trebuie să conțină kitul de supraviețuire

Gospodăriile trebuie să includă în acest kit cantități suficiente de

- apă îmbuteliată (cel puțin 3 litri pe persoană)

- alimente neperisabile, precum conserve

- lanterne, chibrituri, batoane energetice, baterii externe, medicamente

- păstrarea documentelor de identitate într-o pungă impermeabilă.

Această inițiativă are la bază recomandările unui raport al fostului președinte finlandez Sauli Niinistö, prezentat Comisiei Europene în 2024, subliniind importanța pregătirii pentru situații de urgență care pot necesita autonomie timp de 72 de ore.

Citește pe Antena3.ro

România, ca stat membru al UE, este îndemnată să adopte măsuri similare pentru protecția cetățenilor săi, notează spynews.ro.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: supravietuire Marea Britanie ue
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri