Al treilea război mondial: Trusa de supraviețuire recomandată cetățenilor din Marea Britanie și UE

Recomandarea a prezentată oficial anul acesta de comisarul UE pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

Ce trebuie să conțină kitul de supraviețuire

Gospodăriile trebuie să includă în acest kit cantități suficiente de

- apă îmbuteliată (cel puțin 3 litri pe persoană)

- alimente neperisabile, precum conserve

- lanterne, chibrituri, batoane energetice, baterii externe, medicamente

- păstrarea documentelor de identitate într-o pungă impermeabilă.

Această inițiativă are la bază recomandările unui raport al fostului președinte finlandez Sauli Niinistö, prezentat Comisiei Europene în 2024, subliniind importanța pregătirii pentru situații de urgență care pot necesita autonomie timp de 72 de ore.

România, ca stat membru al UE, este îndemnată să adopte măsuri similare pentru protecția cetățenilor săi, notează spynews.ro.