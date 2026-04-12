Orașul din regiunea Transcarpatia, cu o majoritate etnică maghiară de aproximativ 30.000 de locuitori, privește alegerile din Ungaria cu sentimente împărțite.

În Bereg, limba maghiară se aude la fel de des ca și cea ucraineană. Viața cotidiană rămâne strâns legată de vecina Ungarie. Nu e de mirare că alegerile de duminică de la Budapesta sunt urmărite cu atenție și aici, potrivit The Guardian.

Unii locuitori recunosc, adesea în șoaptă, că susțin partidul Fidesz. László, prezent vineri dimineață la consulatul maghiar pentru a-și ridica documentele de vot, i-a lăudat pe Orbán pentru pașapoartele oferite etnicilor maghiari din afara granițelor. A apreciat, de asemenea, asistența financiară și apărarea drepturilor lingvistice ale comunității.

„Orbán nu este perfect, dar îi pasă de maghiarii de pretutindeni", a spus László, cerând să nu îi fie dezvăluit numele de familie.

Deși este tehnic ilegal în Ucraina, mulți locuitori din Bereg dețin un al doilea pașaport maghiar. Budapesta a deschis secții de votare la consulatele din regiune pentru cei aproximativ 60.000 de etnici maghiari din Transcarpatia.

Criticii lui Orbán, atât din Ungaria cât și din Ucraina, spun că premierul a distorsionat realitatea comunității maghiare pentru a justifica ostilitatea față de Kiev. András Rácz, cercetător la Consiliul German pentru Relații Externe, afirmă că retorica lui Orbán a înrăutățit percepția maghiarilor din țară față de Ucraina.

Timbur Tomba, liderul comunității maghiare din Kiev, atribuie popularitatea lui Orbán în regiune televiziunii de stat maghiare. „Aceste persoane sunt pur și simplu hrănite cu minciuni de la televizor", a spus el.

Mulți locuitori din Bereg resping însă narațiunea conflictuală promovată de Budapesta. Erika, angajată a teatrului maghiar din oraș, spune că discriminarea descrisă de Orbán nu se regăsește în viața reală. „Trăim alături de ucraineni ca frații și surorile. Aici nu există deloc discriminare", a spus ea.

Natália, întoarsă de la slujba de duminică dimineață, a subliniat coexistența pașnică. „Maghiarii și ucrainenii trăiesc împreună și se roagă împreună. Sărbătorim atât Paștele ortodox, cât și cel catolic."

Boris Vashkeba, avocat și lider comunitar, recunoaște că investițiile guvernului Orbán în școli și centre comunitare explică o parte din popularitatea acestuia. El spune însă că orientarea spre Moscova l-a dezamăgit.

Pentru Vashkeba, alegerile reprezintă o șansă de resetare. „Când Ucraina și Ungaria sunt puse una împotriva celeilalte, Moscova este cea care beneficiază în cele din urmă", a concluzionat el.

(sursa: Mediafax)