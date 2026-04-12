Alegeri cruciale în Ungaria: Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani de domnie absolută

Maghiarii votează duminică într-un scrutin care ar putea pune capăt celor 16 ani de putere ai premierului Viktor Orbán. Partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, conduce în sondaje cu 7-9 puncte procentuale față de Fidesz.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt urmărite cu atenție de Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Votarea a început la ora 06:00 locală și se încheie la ora 19:00. Parlamentul de 199 de locuri urmează să fie reînnoit în urma scrutinului de duminică. relatează Reuters.

Orbán, în vârstă de 62 de ani, se confruntă cu o eroziune semnificativă a sprijinului popular. Trei ani de stagnare economică și creșterea costurilor de trai au alimentat nemulțumirea publică. Rapoartele privind îmbogățirea oligarhilor apropiați guvernului au adâncit și mai mult criza de imagine a premierului.

Popularitatea lui Orbán în rândul tinerilor sub 30 de ani a ajuns la doar 8%. Ca răspuns, premierul a eliminat impozitul pe venit pentru tinerii lucrători. A lansat, totodată, un program de credite ipotecare subvenționate, în contextul celei mai abrupte creșteri a prețurilor locuințelor din UE.

Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a fost inițial loial lui Orbán. El a exploatat nemulțumirea față de corupția de stat și scăderea nivelului de trai. Tinerii alegători răspund în special la mesajul său de schimbare.

„Acesta va fi un referendum despre locul și viitorul țării noastre", a declarat Magyar vineri, la Miskolc. Sondajele din ultimele două săptămâni îi acordă partidului Tisza între 38 și 41% din intenții de vot.

Pentru Ucraina, o înfrângere a lui Orbán ar putea debloca un împrumut european de 90 de miliarde de euro. Kievul are nevoie de aceste fonduri pentru a-și susține efortul de război. O victorie a opoziției ar priva totodată Rusia de cel mai apropiat aliat al său din UE.

Orbán a primit sprijin public din partea administrației Trump. Vicepreședintele american JD Vance a efectuat săptămâna trecută o vizită la Budapesta. Kremlinul și liderii de extremă dreapta europeni l-au susținut, de asemenea, pe premierul maghiar.

Analiștii avertizează că scrutinul rămâne imprevizibil. Numărul mare de alegători indeciși și redesenarea hărții electorale în favoarea Fidesz complică prognozele. Proporția ridicată de etnici maghiari din țările vecine, care votează preponderent Fidesz, este un alt factor de incertitudine.

Specialiștii spun că orice scenariu rămâne posibil, de la o supramajoritate Tisza până la o nouă majoritate Fidesz. O supramajoritate a opoziției ar permite modificarea constituției. O victorie la limită ar face dificilă anularea schimbărilor instituționale operate de Orbán în 16 ani de guvernare.

Cele 10.047 de secții de votare s-au deschis la ora 6:00 și rămân deschise până la 19:00.

Înainte de deschiderea urnelor, comisia de numărare a voturilor a parcurs o procedură strictă de sigilare. Primul alegător prezent la secție a verificat împreună cu comisia dacă urnele sunt goale. Sigilarea s-a realizat astfel încât extragerea sau introducerea buletinelor să fie imposibilă fără ruperea sigiliului, conform Origo.

Primul alegător nu poate fi membru al comisiei sau secretar de proces-verbal. Până la ora 6:00, în secțiile de votare au avut acces doar membrii comisiei și ai biroului electoral, precum și presa și observatorii internaționali.

Alegerile pentru Adunarea Națională se desfășoară într-un singur tur. Fiecare alegător primește însă două buletine de vot. Primul buletin este pentru candidatul individual din circumscripția electorală. Al doilea buletin exprimă preferința pentru un partid, prin votul pe lista națională.

Ungaria are 106 circumscripții electorale individuale. În acestea candidează 639 de candidați, dintre care 31 sunt independenți. Mandatul revine candidatului cu cele mai multe voturi, fără prag minim de participare.

Din listele naționale de partid se distribuie 93 de mandate. Distribuirea se face proporțional cu voturile obținute și cu voturile fracționare. Pe buletinul de vot pentru lista națională apar cinci liste de partid. O listă națională putea fi depusă doar de partidele care au prezentat candidați în cel puțin 14 județe și în capitală. De asemenea, era necesară acoperirea a cel puțin 71 de circumscripții individuale. Două partide au putut depune liste comune, pe baza candidaturilor comune din circumscripții.

Cele 10.047 de secții de votare sunt amenajate în 3.154 de localități și în 23 de arondismente ale Budapestei. Numărul total al alegătorilor cu drept de vot este de 7,5 milioane.

La cele 149 de reprezentanțe diplomatice ale Ungariei în lume votează 90.730 de alegători din diaspora. Alți 497.000 de alegători fără domiciliu în Ungaria pot vota prin corespondență.

Primele rezultate preliminare vor fi publicate imediat după închiderea urnelor, la ora 19:00, pe site-ul oficial valasztas.hu. În jurul orei 23:00 sunt așteptate date cu un grad ridicat de prelucrare, care vor contura tabloul final al scrutinului.

