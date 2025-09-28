Alegeri Republica Moldova. Maia Sandu: În unele țări secțiile sunt încă deschise

„Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot! În Moldova, secțiile s-au închis la 21:00, dar în unele țări secțiile sunt încă deschise. Mergeți la vot!”, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

Prezența totală se apropie de 52%.

Numărul total al votanților este, la această oră, de 1.595.778 de persoane, din care 268.567 au votat în afara Republicii Moldova.

(sursa: Mediafax)