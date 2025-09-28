Alegeri Repubica Moldova. Igor Grosu: "Cale de mijloc nu există”

„Nu sunt alegeri simple, vor marca cum vom trăi mulți, mulți ani înainte. Am votat pentru pace, stabilitate și o Moldova europeană”, a spus Grosu.

„Noi ne batem pentru o majoritate parlamentară proeuropeană. Alte scenarii nu există. Cale de mijloc nu există”, a mai declarat el.

Grosu a făcut un apel la cetățeni: „Îndemn pentru toți să meargă la votare. Rusia nu ne-a respectat niciodată și asta evident că a marcat relațiile noastre. Trebuie să ne căutăm de treaba noastră. Să mergem la votare. Să nu permitem nimănui, cât de mare și fioros ar fi, să decidă pentru noi”.

De asemenea, el a subliniat importanța vigilenței: „O chemare pentru toți – observatori și cetățeni: vigilență, foarte atenți, amabili, politicoși, să nu permitem nimănui să distorsioneze procesul electoral”.

În încheiere, Igor Grosu a transmis că până în acel moment nu au fost raportate „informații despre incidente majore” la secțiile de vot.