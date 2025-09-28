Alegeri Republica Moldova. Peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00

Cea mai activă circumscripție este Rezina, cu o prezență de peste 22%, în timp ce în Briceni s-a înregistrat cea mai scăzută prezență, de circa 15%. În municipiul Chișinău, până la această oră, 20% dintre alegători s-au prezentat la urne.

La secțiile de votare din străinătate, au votat până acum aproximativ 60.000 de cetățeni. Sunt raportate aglomerații la secțiile din Bruxelles, București, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges. Secțiile din SUA și Canada urmează să fie deschise pe parcursul zilei. În cele 12 secții pentru alegătorii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului s-au prezentat circa 5.000 de persoane.

Biroul politici de reintegrare a precizat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, fluxul de persoane și mijloace de transport desfășurându-se normal.

CEC a înregistrat până acum 31 de incidente legate de procesul electoral, cele mai frecvente fiind fotografierea buletinului de vot (16 cazuri). Alte incidente au vizat agitația electorală interzisă, suspiciuni de corupere a alegătorilor, afișaj neautorizat și transportarea organizată a alegătorilor.