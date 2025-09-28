x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Alegeri Republica Moldova. Peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00

Alegeri Republica Moldova. Peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   13:10
Alegeri Republica Moldova. Peste 589.000 de alegători și-au exercitat dreptul la vot până la ora 12:00
Sursa foto: Hepta

Peste 589.000 de cetățeni și-au exercitat dreptul la vot la alegerile parlamentare de duminică, potrivit datelor actualizate prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Procesul electoral decurge normal, fără incidente majore.

Cea mai activă circumscripție este Rezina, cu o prezență de peste 22%, în timp ce în Briceni s-a înregistrat cea mai scăzută prezență, de circa 15%. În municipiul Chișinău, până la această oră, 20% dintre alegători s-au prezentat la urne.

La secțiile de votare din străinătate, au votat până acum aproximativ 60.000 de cetățeni. Sunt raportate aglomerații la secțiile din Bruxelles, București, Moscova, Veneția și Villeneuve-Saint-Georges. Secțiile din SUA și Canada urmează să fie deschise pe parcursul zilei. În cele 12 secții pentru alegătorii din localitățile de pe malul stâng al Nistrului s-au prezentat circa 5.000 de persoane.

Biroul politici de reintegrare a precizat că situația în Zona de Securitate rămâne calmă și stabilă, fluxul de persoane și mijloace de transport desfășurându-se normal.

CEC a înregistrat până acum 31 de incidente legate de procesul electoral, cele mai frecvente fiind fotografierea buletinului de vot (16 cazuri). Alte incidente au vizat agitația electorală interzisă, suspiciuni de corupere a alegătorilor, afișaj neautorizat și transportarea organizată a alegătorilor.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: alegeri republica moldova
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri