Alegeri SUA 2024: Kamala Harris îl devansează pe Donald Trump în state cheie, potrivit sondajelor

Potrivit sondajelor realizate de The New York Times şi Siena College, Harris ar avea 50% din intenţiile de vot şi Trump 46% în Michigan, Pennsylvania şi Wisconsin, trei state importante din Midwest.



Ca urmare a unui sistem electoral particular, alegerile prezidenţiale din SUA se joacă în general în câteva state cheie (swing states), care pot înclina votul către dreapta sau către stânga.



Însă, dinamica favorabilă taberei democrate după retragerea lui Joe Biden din cursa electorală în favoarea Kamalei Harris nu îi împiedică pe alegători, potrivit sondajelor, să îl prefere pe Donald Trump atunci când este vorba despre marile teme ale campaniei electorale, cum sunt economia şi imigraţia.



Anunţul de marţi privind desemnarea guvernatorului statului Minnesota, Tim Walz, drept candidat la funcţia de vicepreşedinte pare să fi galvanizat tabăra democrată.



Intrarea în cursa electorală a Kamalei Harris (59 de ani) a tulburat oarecum campania republicanilor, care până atunci fusese marcată de atacurile la adresa democraţilor legate de vârsta şi capacitatea fizică şi mintală ale lui Joe Biden (81 de ani). AGERPRES