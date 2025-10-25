Amnesty International denunță încălcările legislației europene de către TikTok

Amnesty International a ales imaginea unui iepure cu o privire amenințătoare pentru a ilustra cel mai recent raport al său.

„Atras în «gaura iepurelui»: Noi dovezi arată riscurile TikTok pentru sănătatea mintală a copiilor ”. Documentul publicat marți evidențiază noțiunea de „găuri de iepure”, folosită pentru a descrie efectul spiralat generat de algoritmii platformei chineze TikTok.

Principiul de bază: cu cât un utilizator manifestă mai mult interes pentru un subiect prin comportamentul său în aplicație, cu atât va fi mai expus la conținut relevant. Aceasta include și cazurile în care acest conținut promovează depresia, autovătămarea sau sinuciderea.

(sursa: Mediafax)