Adio, domnișoare de onoare! Țara unde câinii și pisicile au devenit, oficial, martori la nunți

În Ecuador, cuplurile care se căsătoresc pot alege acum animalele de companie ca martori la ceremonie. Diana Tupiza și Andres Alquinga au ales-o pe Luna, cățelușa lor pechineză, ca martor la nunta civilă, potrivit ANSA.

Luna și-a lăsat amprenta lăbuței pe certificatul de căsătorie, alături de semnăturile mirilor și martorilor umani. Autoritățile ecuadoriene recunosc astfel rolul animalelor de companie în structura familiilor moderne.

În restul Americii Latine sunt admiși doar martori umani, cu excepția unor cazuri din Argentina și Mexic. Amprenta Lunei nu are valoare juridică, însă gestul are o puternică semnificație afectivă.

Peste 50 de cupluri, de la introducerea măsurii

Din luna mai, peste 50 de cupluri ecuadoriene au ales să se căsătorească alături de câini și pisici. „Faptul că ea este aici este cu adevărat fantastic”, a declarat Tupiza pentru AFP, după ceremonie.

Inginera în vârstă de 38 de ani a povestit că ideea a aparținut soțului ei. Pentru ocazie, Luna a purtat o rochiță din tul roz, confecționată special pentru eveniment.

Alquinga, programator de 31 de ani, a spus că animalele oferă familiei toată dragostea lor necondiționată.

Reticența inițială a mamei miresei

Decizia a luat-o prin surprindere pe mama miresei, Luz Lima, care s-a ocupat totuși de rochiță. Aceasta le-a spus inițial mirilor că ar fi mai bine să aleagă un martor uman.

În cele din urmă, Lima a acceptat ideea, spunând că trăim în „vremuri moderne”.

Otton Rivadeneira, directorul Oficiului Stării Civile din Ecuador, a afirmat că politica reflectă structurile familiale actuale. „Ne adaptăm cu siguranță la aceste nevoi actuale și moderne”, a declarat el.

Ultimul recensământ arată că, din 19 milioane de locuitori, 7,6 milioane de ecuadorieni au câini sau pisici. Numărul animalelor de companie este aproape dublu față de cel al copiilor de până la 12 ani.

Un spațiu special pe certificat

Pe certificatul de căsătorie este inclus un spațiu special pentru „amprenta lăbuței prietenului blănos”. „Am trei câini și o pisică”, a spus Tupiza, despre restul animalelor rămase acasă.

Ea a adăugat că și-ar fi dorit ca toate animalele să fie prezente la eveniment. Potrivit miresei, Luna le reprezintă simbolic atât pe animalele în viață, cât și pe cele decedate.

(sursa: Mediafax)