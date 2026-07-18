ANM anunță caniculă extremă și vijelii în Capitală

Sâmbătă, temperaturile maxime se vor ridica până la 35 de grade Celsius, iar minimele se vor situa la 21 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități

Meteorologii estimează că cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și la începutul nopții instabilitatea atmosferică se va accentua.

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, averse de aproximativ 5 litri pe metru pătrat și descărcări electrice.

Maximele zilei de duminică se vor situa la 35 de grade Celsius și minimele la 19-21 de grade. Din nou, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Spre seară și în cursul nopții sunt așteptate noi perioade de instabilitate atmosferică, cu înnorări accentuate, averse de 5-10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 45-55 km/h.

ANM precizează că pentru municipiul București este în vigoare un cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabil de sâmbătă, de la ora 12:00, până luni la ora 10:00.

„În intervalul 18 iulie, ora 17 - 18 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitatea atmosferică accentuată, intensificări ale vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ”, mai transmite ANM.

(sursa: Mediafax)